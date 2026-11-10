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الكويت .. (كبس) 10 مركبات بسبب استهتار ورعونة السائقين وإحالتهم إلى السجن - فيديو

  • 10 نوفمبر 2026
  • 12:18
الكويت كبس 10 مركبات بسبب استهتار ورعونة السائقين وإحالتهم إلى السجن فيديو
المخالفون الخمسة يقفون أمام مركباتهم قبل كبسها

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خمسة أشخاص لممارستهم سباقات غير مرخصة والقيادة بتهور، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم شملت إحالتهم إلى السجن المركزي وحجز مركباتهم تمهيدا لمصادرتها وإتلافها (كبسها).

وقالت الوزارة إن ضبط المتهمين جاء بعد تداول مقاطع فيديو وثقت المخالفات، حيث باشرت الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري لتحديد هوية السائقين وضبطهم.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصدر أمني أن حملات الرقابة أسفرت منذ منتصف أكتوبر الماضي عن إحالة ما لا يقل عن 10 مخالفين إلى السجن المركزي، ومصادرة وإتلاف 10 مركبات استخدمت في السباقات غير المرخصة وممارسات الاستهتار على الطرق.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات المتخذة، التي تشمل السجن ومصادرة المركبات وإتلافها، تهدف إلى الحد من هذه الممارسات وتعزيز السلامة المرورية، متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحملات الأمنية.

 

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