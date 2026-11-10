*
الثلاثاء: 10 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ضبط 13 آسيوياً يديرون شبكة قمار في الكويت

  • 10 نوفمبر 2026
  • 11:51
ضبط 13 آسيوياً يديرون شبكة قمار في الكويت

خبرني - تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من توجيه ضربة لشبكة تمارس القمار بنظام «اللوتري» في منطقة الفروانية، وذلك بعد ضبط 13 وافدا من جنسيات آسيوية تورطوا في إدارة وممارسة النشاط المخالف.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن التحريات كشفت قيام أفراد الشبكة باتخاذ بقالتين داخل أحد المجمعات التجارية مقرا لإدارة ألعاب القمار واستقطاب المشاركين، حيث أسفرت المتابعة والرصد عن تحديد هويات المتورطين وضبطهم داخل الموقع.

وأضافت أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على أدوات وأوراق خاصة بالقمار، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في استخدامها بعمليات المراهنة والسحب بنظام «اللوتري»، فضلا عن ضبط كمية من مادة «التنباك» المحظور تداولها كانت مخبأة داخل الموقع ومعدة للبيع.

من جهة اخرى، قالت وزارة الداخلية انها بصدد إبعاد وافدين من الجنسية الهندية للصالح العام على خلفية ضبطهما من قبل قطاع الامن الجنائي لاستغلال سرداب بالسالمية في تخزين بضائع مقلدة والتلاعب ببيانات بلد المنشأ.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الكويت .. (كبس) 10 مركبات بسبب استهتار ورعونة السائقين وإحالتهم إلى السجن - فيديو
الكويت .. (كبس) 10 مركبات بسبب استهتار ورعونة السائقين وإحالتهم إلى السجن - ف...
  • 2026-11-10 12:18
محمد بن راشد يوجه بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في غزة
محمد بن راشد يوجه بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في غزة
  • 2026-11-10 10:25
أمير سعودي يتفقد مبنى أرامكو الذي تعرض لاستهداف حوثي
أمير سعودي يتفقد مبنى أرامكو الذي تعرض لاستهداف حوثي
  • 2026-11-10 08:36
حرائق في محطة للغاز وشركة النفط في صنعاء بعد قصف سعودي
حرائق في محطة للغاز وشركة النفط في صنعاء بعد قصف سعودي
  • 2026-11-10 08:31
التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمّر مسيرة فوق المنطقة الشرقية
التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمّر مسيرة فوق المنطقة الشرقية
  • 2026-11-10 08:27
ترمب : قطر والسعودية تفضلان حلا سلميا مع إيران وواشنطن مستعدة للضربات العسكرية
ترمب : قطر والسعودية تفضلان حلا سلميا مع إيران وواشنطن مستعدة للضربات العسكرية
  • 2026-11-10 00:28