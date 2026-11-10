ضبط 13 آسيوياً يديرون شبكة قمار في الكويت

خبرني - تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من توجيه ضربة لشبكة تمارس القمار بنظام «اللوتري» في منطقة الفروانية، وذلك بعد ضبط 13 وافدا من جنسيات آسيوية تورطوا في إدارة وممارسة النشاط المخالف.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن التحريات كشفت قيام أفراد الشبكة باتخاذ بقالتين داخل أحد المجمعات التجارية مقرا لإدارة ألعاب القمار واستقطاب المشاركين، حيث أسفرت المتابعة والرصد عن تحديد هويات المتورطين وضبطهم داخل الموقع.

وأضافت أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على أدوات وأوراق خاصة بالقمار، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في استخدامها بعمليات المراهنة والسحب بنظام «اللوتري»، فضلا عن ضبط كمية من مادة «التنباك» المحظور تداولها كانت مخبأة داخل الموقع ومعدة للبيع.

من جهة اخرى، قالت وزارة الداخلية انها بصدد إبعاد وافدين من الجنسية الهندية للصالح العام على خلفية ضبطهما من قبل قطاع الامن الجنائي لاستغلال سرداب بالسالمية في تخزين بضائع مقلدة والتلاعب ببيانات بلد المنشأ.