الأمم المتحدة: قيود الاحتلال تعرقل إغاثة متضرري السيول في غزة

خبرني - قالت الأمم المتحدة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تعرقل جهود إغاثة المتضررين من السيول التي اجتاحت مناطق في القطاع، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومفقودين ونزوح فلسطينيين، إلى جانب أضرار مادية واسعة، في ظل نقص حاد في معدات تصريف المياه ومستلزمات الإيواء.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن القيود الإسرائيلية تجبر العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة لتداعيات السيول باستخدام معدات ومستلزمات إيواء غير كافية على الإطلاق.

ونقل حق دعوة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إلى رفع جميع القيود والتأخيرات غير الضرورية التي تعيق إدخال كميات كافية من مضخات تصريف المياه والآليات الثقيلة والخيام والأغطية والبطانيات والملابس الشتوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وأشار إلى أن أول أمطار غزيرة يشهدها قطاع غزة خلال العام الحالي تسببت بحدوث سيول، في ظل ضعف البنية التحتية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والنازحين.

وقال حق إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن وفاة رضيع غرقا في مياه السيول، ومصرع 3 أطفال وامرأة على الأقل جراء انهيار كثيب رملي فوق خيام للنازحين.

- استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة العمل الإنساني

وفي سياق متصل، أكد حق استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، وما ينجم عنها من سقوط مزيد من الضحايا، إلى جانب عرقلة عمل الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن موظفين أمميين اضطروا، السبت الماضي، إلى الاحتماء إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة للنازحين غربي "الخط الأصفر" في مدينة غزة، دون تسجيل إصابات في صفوفهم.

وجدد حق دعوة الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا إمكانية إدخال كميات إضافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بذلك.