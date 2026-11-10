أول تعليق رسمي على قبلة فنان مصري مثيرة للجدل

خبرني - أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانا للرد على الجدل المثار بشأن مقطع فيديو متداول للمطرب الشعبي حمو المرشدي.

ووصفت النقابة الفيديو بأنه غير لائق، مؤكدًا أن الأخير لا ينتمي إلى النقابة ولا يحمل تصريحًا منها، مع حظر تشغيله بجميع فروعها في المحافظات.

وقال مصطفى كامل، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن حمو المرشدي ليس عضوًا بالنقابة ولا يحمل تصريحًا للعمل، مشددًا على منع جميع فروع النقابة من تشغيله.

وجاء البيان عقب انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثاره من جدل وتساؤلات بشأن علاقة المطرب بالنقابة.

إيقاف عصام صاصا 6 أشهر واستدعاء عمر كمال

وفي سياق متصل، كان مصطفى كامل قد أعلن في وقت سابق قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر، واستدعاء المطرب عمر كمال للتحقيق.

وأوضح النقيب أن قرار إيقاف عصام صاصا، واسمه عصام طه طلعت مهني، جاء بسبب ما وصفه بتكرار ظهوره عبر "تيك توك" ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة لا تتناسب مع قواعد المهنة، لحين ورود نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن الفيديو المتداول.

وأكد أن النقابة ليست جهة مختصة بتحديد طبيعة الشيء الذي ظهر في يد صاصا خلال المقطع، وأن الأمر متروك للجهات المعنية، محذرًا من أن تكرار التجاوزات قد يؤدي إلى الشطب النهائي من النقابة.