"العمل": 21 يوما تبقى أمام العمالة غير الأردنية لتصويب أوضاعها

خبرني - دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأصحاب المنازل، إلى المبادرة بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة العاملة لديهم قبل الأول من كانون الأول المقبل.

وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة هيثم النجداوي إنه لم يتبقَّ سوى 21 يوما على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغير غرض العمل ثم التحق بسوق العمل يستطيع دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، والحصول على تصريح عمل، مع إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف أن الفترة تتيح أيضاً للعمالة غير الأردنية، بمن فيهم العاملون في المنازل، الاستفادة من الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، وذلك بدفع 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة، مع إعفاء شامل من غرامات الوزارتين وإصدار تصريح عمل جديد.

وحذّر النجداوي من مخالفة أحكام قانون العمل، مبيناً أن صاحب العمل الذي يشغّل عاملاً غير أردني مخالفاً تُحرَّر بحقه مخالفة لا تقل عن 800 دينار، ويصدر قرار بتسفير للعامل.

وأكد أن كل عامل لا يصوّب أوضاعه قبل الأول من كانون الأول 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستوضع له إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.