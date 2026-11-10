"حقوق ذوي الإعاقة" ينسب بإغلاق جهتين ويشخص 1366 شخصا خلال شهرين

خبرني - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنسيبه بإغلاق جهتين تقدمان خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إحداهما تعمل دون ترخيص والأخرى لديها مخالفات جسيمة، فيما أجرى عمليات تقييم وتشخيص لـ1366 شخصا، ونفذ 39 برنامجا تدريبيا وتوعويا استفاد منها 1021 شخصا، خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2026.

وبحسب تقرير لأبرز إنجازات المجلس خلال الشهرين، نفذ المجلس 10 زيارات تفتيشية ورقابية للجهات المقدمة للخدمات، وتعامل مع أكثر من 200 طلب وشكوى واستفسار عبر قنوات التواصل المختلفة، إضافة إلى استقبال 25 شخصا في مقر المجلس، وتلقي أكثر من 100 اتصال هاتفي والإجابة عنها.

وفي مجال إصدار البطاقة التعريفية، واصل المجلس استقبال الطلبات وإنجاز المعاملات وعرض المتقدمين على اللجان الطبية المختصة، التي شخصت 1366 شخصا، منهم 712 في إقليم الوسط، و421 في إقليم الشمال، و233 في إقليم الجنوب.

كما نفذت اللجان 124 زيارة منزلية لتقييم وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، توزعت بواقع 84 زيارة في إقليم الوسط، و22 في الشمال، و18 في الجنوب، إلى جانب إصدار وتجديد 150 بطاقة تأمين صحي في إقليم الوسط.

- 3 قوانين لتعزيز المشاركة والحقوق

وعلى الصعيد التشريعي، أشار المجلس إلى صدور 3 قوانين خلال أيلول وتشرين الأول تضمنت أحكاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشملت التشريعات قانون الإدارة المحلية رقم 16، الذي عزز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وألزم بتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في الخطط والمشاريع والخدمات البلدية.

كما تضمنت قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18، الذي نص على نشر وتعزيز ثقافة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 19، الذي عزز تمثيل المجلس الأعلى في اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني، ودعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا من خلال صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

- تهيئة المنشآت والمرافق العامة

وفي إطار تعزيز إمكانية الوصول الشامل، بحث رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سموالأمير مرعد بن رعد، مع وزير الشباب متطلبات الوصول إلى منشآت مدينة عمرة الجديدة، ولا سيما ستاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي، وأهمية مشاركة المجلس في اللجنة الفنية المعنية بإنشائه.

كما بحث سمو الأمير مرعد مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخطة الاستراتيجية المشتركة، بما يضمن تهيئة مراكز الاقتراع وإتاحة المعلومات وتطوير قدرات الكوادر الانتخابية.

ووقّع المجلس مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء الكبرى لتطوير قدرات العاملين وتهيئة المرافق والحدائق، فيما زار الأمير مرعد مشروع VIA AMMAN للاطلاع على مدى توافر متطلبات الوصول الشامل.

وبحث الأمير مرعد مع نقيب المهندسين الأردنيين تعزيز تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، ومعالجة فجوات التنفيذ والرقابة والترخيص، لضمان مراعاة متطلبات الوصول في مختلف مراحل المشاريع.

وفي إقليم الجنوب، نفذ المجلس مشاريع لتهيئة المرافق التعليمية والخدمية، شملت تهيئة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بدعم من مجلس المحافظة، لخدمة قرابة 76 طالبا من ذوي الإعاقة، إلى جانب المباشرة بتهيئة مدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة.

- تدريب أكثر من ألف شخص

وفي مجال بناء القدرات، نفذ المجلس 39 برنامجا تدريبيا وتوعويا استفاد منها 1021 متدربا ومتدربة، شملت تعديل السلوك وتحليله، والاستجابة للعنف، ولغة الإشارة، والنهج الحقوقي، وآليات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت البرامج تعزيز المشاركة في العمل البلدي وصنع القرار المحلي، والتناول الإعلامي الحقوقي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تدريب استهدف طلبة كلية الإعلام المتوقع تخرجهم في جامعة اليرموك.

وشملت التدريبات التهيئة البيئية والتصميم الشامل ودليل الترتيبات التيسيرية للمهندسين والعاملين في الصيانة بعدد من الجامعات الرسمية، وتحليل السلوك التطبيقي لكوادر رابطة المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تدريب طلبة تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما على المساحات الجسدية الآمنة ومواجهة التنمر.

وفي مجال التمكين الاقتصادي والدعم الأسري، نفذ المجلس تدريبا على الثقافة المالية استفادت منه 30 امرأة من ذوات الإعاقة في إقليمي الشمال والجنوب، ودرب 20 مشاركا ومشاركة على بناء الهوية المهنية والاستعداد لسوق العمل.

كما شملت البرامج تدريب 15 من أسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، و5 أسر و5 أخصائيين على الدعم التماثلي، و10 أسر على التحصين ضد التوتر.

- متابعة مراكز الإيواء والتدخل المبكر

وفي مجال تعزيز العيش المستقل والدعم النفسي والاجتماعي، نفذ المجلس 7 زيارات لوحدات التدخل المبكر، و8 زيارات لمراكز الإيواء ومراكز كبار السن، ضمن أعمال الترخيص والمتابعة، إضافة إلى متابعة بيت جماعي قيد الإنشاء.

وعقد المجلس ورشة عمل لمراجعة وتحديث التعليمات الناظمة لنظام بدائل الإيواء، إلى جانب تنفيذ أنشطة ترفيهية وتفريغ نفسي لمنتفعي مستشفى الكرامة بمناسبتي يوم التغيير ويوم الصحة العالمية.

كما نفذ المرحلة الأولى من تدريب التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية (VIISA)، بمشاركة 23 شخصا من كوادر وحدات التدخل المبكر في وزارة التنمية الاجتماعية.

- تقييم 14 مؤسسة وتطوير معايير جودة الخدمات

وفي مجال الاعتماد وضمان الجودة، عمل المجلس على استحداث 10 معايير ومؤشراتها وفق متطلبات الاعتماد الدولي (ISQuaEEA)، وتطوير سياسة مراجعة المعايير ومنهجية التقييم والاحتساب.

واستكمل زيارة 14 مؤسسة من أصل 20 مؤسسة تقدمت للاعتماد في مجال خدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، وأعد 14 تقريرا لا تزال قيد المراجعة الفنية.

كما واصل إجراءات التقدم للحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة (ISQuaEEA) لبرنامج تدريب وإعداد المقيمين، من خلال رفع أداة التقييم الذاتي (SAT) وتجميع 166 دليلا داعما على المنصة.

- مراجعة خطط الطوارئ وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي مجال الرصد وحماية الحقوق، بدأ المجلس مراجعة الخطط الوطنية المتعلقة بالزلازل والأحوال الجوية الطارئة وحوادث المواد الخطرة والأوبئة والأزمات الصحية والتلوث البحري، إضافة إلى خطط استدامة الأمن الغذائي والمائي، بالتعاون مع فريق الرصد والتقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشارك المجلس في اللجان الوطنية المعنية بمخاطر الصحة العامة والتطعيم وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، إلى جانب العمل على تهيئة المواد التوعوية بصيغ ميسرة، بما يتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة.