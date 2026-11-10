كراون بلازا البحر الميت يحتفي باختتام ماراثون الرمال العالمي ويؤكد ريادته في استضافة الفعاليات الدولية

خبرني - احتضن منتجع كراون بلازا البحر الميت احتفالاً ختامياً كبيراً بمناسبة اختتام النسخة السادسة من ماراثون الرمال العالمي، بمشاركة أكثر من 500 رياضي ومشارك دولي، معظمهم من الدول الأوروبية، في حدث رياضي وسياحي استثنائي شمل وادي رم والبتراء والبحر الميت.

وأقيمت البطولة برعاية وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز السياحة الرياضية، واستقطاب البطولات الدولية، وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة، وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع.

وشهد الحفل الختامي الذي استضافه المنتجع تكريم وزير السياحة والآثار، والاحتفاء بنجاح البطولة، وسط أجواء احتفالية عكست مستوى التنظيم والضيافة الأردنية.

ويعد كراون بلازا البحر الميت، أحد فنادق مجموعة IHG العالمية والمملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من أبرز المنتجعات السياحية في المملكة، بما يضمه من مرافق ضيافة متكاملة، وقاعات للفعاليات والمؤتمرات، ومطاعم ومرافق ترفيهية واستجمامية، إلى جانب موقعه الاستثنائي على شاطئ البحر الميت، ما يجعله وجهة مثالية لاستضافة الأحداث الدولية والوفود الرياضية والسياحية الكبرى.

وتعكس استضافة المنتجع لهذا الحدث قدرته التشغيلية وتميز خدماته وفق معايير الضيافة العالمية، ودوره كشريك فاعل في دعم توجه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة نحو ترسيخ الأردن مركزاً إقليمياً للسياحة الرياضية والفعاليات الدولية، وتعزيز مساهمة الاستثمارات الفندقية الوطنية في تنمية الاقتصاد السياحي.