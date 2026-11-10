عمان الأهلية تتوَّج بجائزة التايمز للدعم المتميّز للطلبة على مستوى العالم العربي

خبرني - تُوِّجت جامعة عمّان الأهلية بجائزة "الدعم المتميز للطلبة" على مستوى العالم العربي، ضمن جوائز "التايمز" للتعليم العالي، ختاماً لقمة التايمز للجامعات العربية 2026، والتي أقيمت بمدينة بن جرير في المغرب ، حيث كانت جامعة عمان الأهلية ، الجامعة الأردنية الوحيدة بين الفائزين، والوحيدة في القوائم النهائية جميعاً.

ويأتي هذا التتويج بعد تصدّرجامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية وحلولها في المرتبة التاسعة عشرة عربياً في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2027.

وقالت لجنة تحكيم جوائز التايمز إن الجائزة "تحتفي بقدرة الطلبة الإبداعية على إحداث التغيير، وقابليتها الواضحة للتوسّع مما يُظهر أن المجال رحبٌ لأثر أعظم في المستقبل بقيادة جامعة عمان الأهلية " .

حيث تتميّز جامعة عمان الأهلية بمنظومة متكاملة لدعم الطلبة، ترافقهم منذ التحاقهم بالجامعة إلى ما بعد تخرّجهم، عبر بنية الجامعة التحتية ومرافقها المتميزة ، وتوفير كافة الأدوات والتجهيزات ، الى جانب حزمة من الخدمات الإدارية والأكاديمية والإرشادية والأنشطة اللامنهجية التي تصقل شخصياتهم وتنمّي مواهبهم.

وجاء التتويج ثمرةً لجهود مشتركة بين جميع الكليات والدوائر والمراكز في الجامعة ومنها : حاضنات الاعمال والابتكار ، والدعم للانشطة الرياضية والمتميزين رياضيا الى جهود عمادة شؤون الطلبة وأنشطتها داخل وخارج أسوار الجامعة والى العديد من المسابقات والجوائز للطلبة ومنها "جائزة الحوراني للفن والتصميم " (HADA)، لكلية العمارة والتصميم ، والتي احتضنت على مدى ست دورات نحو 306 من الأعمال الإبداعية للطلبة والخريجين من سبع جامعات أردنية ، وكذلك فعالية "المعلم الأكثر ابتكاراً للعام" ممثلة بكلية إدارة الضيافة والسياحة، و"المشروع البحثي المتميز في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية" بمبادرة مختبر التكنولوجيا المالية.... وغير ذلك من الجوائز والمبادرات .

وقال رئيس هيئة المديرين، الدكتور ماهر الحوراني: " الطالب هو محور العملية التعليمية وهو محط اهتمامنا الدائم ، والجامعة التي تؤمن بطلبتها تصنع المستقبل، ونحن سعيدون أن تنال جامعتنا تقدير منصة عالمية رفيعة كـ " التايمز"، وهذا ما ترسمه الخطط الاستراتيجية للجامعة بأن يتسع أثرها لتكون محور اهتمام للطلبة والأساتذة محليا وعربيا ودوليا ."

من جانبه، قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: إن تكريم لجنة التحكيم لجامعة عمان الاهلية بجائزة " التايمز للدعم المتميّز للطلبة " يؤكد أن لدى جامعتنا ثقافةٌ راسخة بدعم الطلبة بشتى المجالات ، ثقافة صنعها أساتذة آمنوا بطلبتهم، وطلبة آمنوا بأفكارهم وقدراتهم، كما أن هذا الإنجاز يعزّز ريادية الجامعةً في احتضان الطلبة وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم وصقل شخصياتهم.