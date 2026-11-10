جيلي EX2 تتجاوز حاجز المليون سيارة مباعة عالمياً خلال عامين من إطلاقها

خبرني – حققت جيلي EX2 إنجازاً جديداً في مسيرتها العالمية، بعدما تجاوزت مبيعاتها التراكمية حاجز المليون سيارة خلال عامين فقط من إطلاقها، بمعدل بيع يقارب سيارة واحدة كل دقيقة، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد على السيارة ومكانتها المتنامية في أسواق السيارات الكهربائية حول العالم.

ومنذ إطلاقها في 9 تشرين الأول 2024، واصلت جيلي EX2 تحقيق نمو متسارع في مبيعاتها، إذ سجلت 465,775 وحدة مباعة خلال عام 2025، لتصبح السيارة الأكثر مبيعاً عالمياً ضمن الفئتين A وB، والأكثر مبيعاً عبر مختلف الفئات.

وعلى الصعيد الإقليمي، عززت جيلي EX2 حضورها في السوق الأردني، بعدما تصدرت فئة السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV) في المملكة لثلاثة أشهر متتالية، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال عليها وثقة العملاء بما تقدمه من مواصفات وتجربة قيادة عملية.

ويأتي هذا النجاح مدعوماً بمجموعة من المواصفات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والعملية ومستويات السلامة، إذ أصبحت جيلي EX2 في أيلول 2026 من أوائل السيارات التي حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختباري السلامة الأوروبي Euro NCAP والأسترالي ANCAP، وفق بروتوكولات عام 2026.

ويمثل تجاوز حاجز المليون سيارة خلال عامين محطة مهمة في مسيرة جيلي EX2، ويعكس قدرتها على تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء في الأسواق العالمية، من خلال تقديم تجربة تنقل كهربائية تجمع بين التكنولوجيا والاعتمادية.

وعلى الصعيد المحلي، تأتي هذه الإنجازات في وقت تواصل فيه علامة جيلي تعزيز حضورها في السوق الأردني من خلال شركة الوصل لتجارة المركبات، الوكيل الحصري للعلامة وإحدى شركات مجموعة عليان، والتي تعمل تعزيز حضور العلامة وتقديم أحدث طرازاتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع السيارات الكهربائية ويلبي تطلعات العملاء نحو خيارات تنقل أكثر تطوراً وكفاءة.

