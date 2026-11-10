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محمد بن راشد يوجه بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في غزة

  • 10 نوفمبر 2026
  • 10:25
محمد بن راشد يوجه بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في غزة

خبرني -  وجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بما يمكنهم من مواجهة الظروف المناخية، ومخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

ويتم إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، التي دشنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات محمد بن زايد آل نهيان، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.


 

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