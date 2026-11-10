مسيح : لا أحد يستطيع التنبؤ بارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها

خبرني - أكد النقيب الأسبق لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات أسامة مسيح، الثلاثاء، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، محذرا من الاقتراض من البنوك أو الأفراد لشراء الذهب، في ظل تقلبات الأسعار وعدم ضمان تحقيق الأرباح.

وقال مسيح إن أسعار الذهب تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الحروب وأسعار الفائدة والدولار وحركة المستثمرين والمضاربين، مشيرا إلى أن تجاوز الذهب مستويات سعرية معينة لا يعني بالضرورة استمرار ارتفاعه.

وحذر من الاعتماد على التوقعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ قرارات الشراء والبيع، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد الجزم بالاتجاه المستقبلي للأسعار.

ونصح مسيح الراغبين في ادخار الذهب بشرائه تدريجيا وبكميات تتناسب مع قدراتهم المالية، سواء شهريا أو كل عدة أشهر، بدلا من انتظار سعر محدد للشراء.

وشدد على ضرورة أن يكون شراء الذهب من الفائض النقدي المتاح، دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الممتلكات الضرورية أو التخلي عن المشاريع القائمة لتمويل شرائه.

وفيما يتعلق بشراء الذهب للزينة، أوضح مسيح أنه لا داعي لانتظار انخفاض الأسعار عند الرغبة في شراء خاتم أو إسوارة أو غيرها من الحلي، نظرا إلى أن تقلبات الأسعار قد لا تحدث فارقا كبيرا في تكلفة القطعة.

وأشار إلى أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يختلف عن المضاربة اليومية، محذرا من مخاطر التداول المتكرر، خصوصا باستخدام الهامش المالي، وما قد يترتب عليه من خسائر وضغوط نفسية.

واعتبر أن الاهتمام المتزايد بشراء الذهب للادخار يرتبط بتراجع القوة الشرائية للعملات الورقية مع مرور الوقت، مؤكدا أهمية التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل، وليس مجرد فرصة لتحقيق أرباح سريعة.