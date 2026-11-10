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  • بعد مشهد البكاء.. مواطن عراقي يهدي أصالة طقما ذهبيا بـ20 ألف دولار

بعد مشهد البكاء.. مواطن عراقي يهدي أصالة طقما ذهبيا بـ20 ألف دولار

  • 10 نوفمبر 2026
  • 10:17
بعد مشهد البكاء مواطن عراقي يهدي أصالة طقما ذهبيا بـ20 ألف دولار

خبرني - أهدى المواطن العراقي محمد الصفار الفنانة السورية أصالة نصري طقما ذهبيا تراثيا بقيمة تقارب 20 ألف دولار، تضامنا معها بعد سرقة مجوهراتها في الولايات المتحدة.

ووثق الصفار، وهو رجل أعمال ومستثمر، عملية شراء الطقم المعروف بـ"كرسي جابر" في أحد محال الصاغة عبر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وبلغت قيمته التقديرية نحو 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة 26 مليون دينار عراقي، وقدمه هدية للفنانة.

ووجه الصفار رسالة لأصالة باللهجة العراقية قائلا: "أم خالد لا تبكين، الذهب يروح ويجي"، في محاولة لتخفيف أثر الحادثة عليها، ولاقت المبادرة استحسانا واسعا من المتابعين الذين أشادوا بكرمه وموقفه التضامني.


يذكر أن مجوهرات أصالة تعرضت للسرقة خلال جولتها الفنية الأخيرة في الولايات المتحدة، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 6 ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت أصالة في تصريحاتها أن الصدمة الأكبر تكمن في القيمة المعنوية للمقتنيات، إذ ضمت العلبة قطعا نادرة، من أبرزها مجوهرات تحمل اسم وصورة والدها الراحل، إلى جانب هدايا خاصة من زوجها الشاعر فائق حسن وأفراد عائلتها.

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