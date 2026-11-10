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سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي لألبوم (ماذا ولو)

  • 10 نوفمبر 2026
  • 10:12
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي لألبوم ماذا ولو

خبرني - كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن ألبومها الجديد "ماذا ولو"، بإطلاق البرومو التشويقي الأول عبر منصاتها الرسمية وقناتها على يوتيوب، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.
ويصدر الألبوم على جزأين، على أن يُطرح الجزء الأول خلال الأسبوع الجاري، ويضم 8 أغنيات، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.
ويضم فريق كتابة الأغنيات نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وشادي نور، وبلال سرور، ومحمد قايّات، فيما يشارك في التلحين عمرو مصطفى، ومحمود العسيلي، وبلال سرور، وهاني يعقوب، وأحمد طناني.

ويتولى التوزيع الموسيقي هاني يعقوب، وأمير هداية، وهاني ربيع، وأحمد أمين، بينما يشارك في عمليات الميكس أمير محروس، ومحمد صقر، وخالد سند، ومفدي مجدي، ويتولى أمير محروس الإشراف على الماستر النهائي للألبوم.

وصوّر البرومو التشويقي بإشراف المخرج نضال هاني، فيما اختارت سعيد تقديم أغنيات الألبوم في صيغة ألبوم بصري (Visual Album)، بحيث تحصل كل أغنية على كليب وهوية بصرية خاصة بها.

ومن المقرر طرح إعلانات تشويقية إضافية خلال الفترة المقبلة، قبل الكشف عن الموعد النهائي لصدور الألبوم كاملا.

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