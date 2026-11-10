كيا الأردن تواصل حملة «وصلنالك2026 » عبر مركز الصيانة المتنقل

خبرني - في إطار حرصها المستمر على تطوير خدمات ما بعد البيع وتعزيز التواصل المباشر مع عملائها، تواصل الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة كيا في الأردن، تنظيم حملتها السنوية «وصلنالك 2026 » للعام الثاني على التوالي، من خلال مركز الصيانة المتنقل الذي يهدف إلى تقريب خدمات الفحص والصيانة من العملاء وتسهيل وصولهم إليها في مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت الحملة في مدينة العقبة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026، حيث شملت فحص كمبيوتر مجاني لجميع سيارات كيا دون الأخذ بعين الاعتبار مصدر الشراء، إلى جانب مجموعة من الانشطة الترفيهية العائلية التي هدفت إلى توفير تجربة ممتعة ومتكاملة للزوار.

وبالتزامن مع حملة «وصلنالك»، أطلقت كيا الأردن حملتها الخاصة بعروض الصيانة الشتوية، والتي تتضمن خصومات على مجموعة من خدمات الصيانة، بهدف تشجيع العملاء على إجراء الفحوصات الدورية والتأكد من جاهزية مركباتهم لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع مختلف الظروف الجوية، بما يسهم في تعزيز سلامتهم على الطرق.

وتواصل كيا من خلال مركز الصيانة المتنقل تقديم خدمات الفحص باستخدام أحدث أجهزة التشخيص، بإشراف فريق مؤهل ومدرب، بما يوفر للعملاء سهولة الوصول إلى خدمات كيا ويوفر عليهم الوقت والجهد.

