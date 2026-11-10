إحالة المشاركين في مؤتمر مرتضى منصور للتحقيق.. وطليقة حسام حسن تقاضيه

خبرني - قرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر إحالة جميع المشاركين في مؤتمر مرتضى منصور الأخير للتحقيق.

واتخذ المجلس برئاسة النقيب خالد البلشي، حزمة من القرارات تجاه التجاوزات المهنية التي شهدتها تغطية المؤتمر الصحافي الأخير لمرتضى منصور، معلناً إحالة كافة الصحافيين المشاركين في نقل وقائعه إلى التحقيق الفوري.

وأوضح مجلس النقابة في بيان له، اليوم الاثنين، أن قرار إحالة الأعضاء المشاركين في نقل المؤتمر للتحقيق جاء على خلفية ما تضمنته التغطية من سب وقذف وخوض في الأعراض، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لضوابط ميثاق الشرف الصحفي وانتهاكاً للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر.

وقرر المجلس كذلك إحالة رؤساء تحرير المواقع الإخبارية التي أوفدت متدربين من غير أعضاء النقابة لتغطية الحدث، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة منتحلي صفة "صحافي" من أصحاب الصفحات الإلكترونية قانونياً، لما تسببوا فيه من إهانة للمهنة والنيل من كرامة الصحافيين وسمعة الصحافة.

ووجه مجلس نقابة الصحافيين دعوة مباشرة لجميع الصحافيين بالامتناع التام عن تغطية المؤتمرات التي تشهد خوضاً في الأعراض أو انتهاكاً للخصوصية، مطالباً بمقاطعة مروّجي هذه الخطابات وحظر نشر أي أخبار أو منحهم أي مساحة إعلامية.

وطالب المجلس الصحافيين بالحظر التام لنشر أي تفاصيل تمس الحياة الشخصية للأطراف المتنازعة، والامتناع عن نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام، حمايةً للأطفال والأسر، وتجنباً لتعميم الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.

ودعا المجلس الصحافيين إلى رفض ونبذ كافة المواد الصحفية والخطابات التي تروّج للتحريض ضد النساء، أو تحمل أي نوع من التمييز أو الوصم السلبي ضد المرأة المصرية وفئات المجتمع.

على صعيد متصل، تقدمت دان آدم، طليقة حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور، وذلك على خلفية ما صدر عنه خلال المؤتمر ذاته من عبارات وإهانات وتناول لحياتها الخاصة، مؤكدة أن ذلك يمثل مساساً مباشراً بسمعتها واعتبارها.

وطالبت آدم عبر محاميها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صفحات وحسابات مرتضى منصور الإلكترونية، وإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه الفحص الفني والقانوني.

وتعود خلفية الأزمة إلى مؤتمر صحافي عقده مرتضى منصور في مكتبه بالجيزة، أطلق خلاله سلسلة من التصريحات الحادة التي أثارت جدلاً واسعاً واستياءً في الأوساط الإعلامية والفنية والرياضية، وتضمن هجوماً شخصياً مباشراً وتناولاً للحياة الخاصة لكل من الفنانة إلهام شاهين ودان آدم طليقة حسام حسن.

وفجّر ما تناوله مرتضى منصور في مؤتمره موجة غضب عارمة انتهت بتدخل نقابة الصحافيين لمعاقبة المتورطين في نقل تلك التصريحات، وملاحقات قانونية رسمية من المتضررين أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة.