4 لاعبين يقلقون مورينيو خلال التوقف الدولي

خبرني - يرى جوزيه مورينيو أن فترة التوقف الدولي الحالية قد تخدم ريال مدريد، لكن بشرط أن يتعامل مدربو المنتخبات مع لاعبي الفريق الملكي وفق احتياجات كل منهم، في ظل التباين الواضح بين عناصر تحتاج إلى المشاركة لاستعادة جاهزيتها، وأخرى بلغت مرحلة من الإجهاد تستوجب منحها قسطًا من الراحة.

ويعيش الريال أجواء إيجابية للغاية بعدما فاز في 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات، آخرها الانتصار على فالنسيا بثلاثية من دون رد، في ملعب ميستايا، ومن ثم يأمل المدرب البرتغالي في الحفاظ على الحالة نفسها التي سيغادر بها لاعبوه قبل خوض المهمة الدولية.

فرص منتظرة في التوقف الدولي

يرغب مورينيو في أن يحصل البرازيلي إندريك ومواطنه فينيسيوس جونيور، والمغربي إبراهيم دياز وتياجو بيتارش (منتخب إسبانيا تحت 21) على دور بارز مع منتخبات بلادهم، لأنهم بحاجة إلى المشاركة من أجل الحفاظ على إحساسهم بالمباريات أو استعادة مستواهم.

ولا تمثل هذه المجموعة مصدر قلق للمدرب البرتغالي، بل يرى أن خوضها المباريات الدولية قد يكون أمرًا إيجابيًا لها.

في المقابل، تتركز مخاوف مورينيو على اللاعبين الذين تراكمت عليهم دقائق المشاركة، خاصة الرباعي كيليان مبابي وجود بيلينجهام وكوكوريلا وديوماندي. فهؤلاء يحتاجون إلى الراحة خلال فترة التوقف، بعدما خاض ريال مدريد 3 مباريات متتالية خارج ملعبه في غضون 6 أيام، وسط أعباء السفر والمباريات المتلاحقة، وفق تقرير لموقع ديفينسا سنترال.

وكان مورينيو قد ألمح إلى مخاوفه عقب الفوز على فالنسيا، مطالبًا مدربي المنتخبات بعدم التعامل مع لاعبيه بالطريقة نفسها التي شهدتها الفترة الماضية، ومراعاة الإرهاق الذي تعرضوا له.

وقال المدرب البرتغالي: "يجب أن أكون متواضعًا، لأن رابطة الدوري الإسباني تملك السلطة، وأطلب منهم ألا يفعلوا بنا الأمر نفسه. لا أريد وصف ذلك بأنه أمر خارق للطبيعة، لأنه ممكن، لكنه صعب للغاية. وإذا أرادوا تكرار هذه المزحة، فليفعلوا ذلك مع آخرين، وليتركونا وشأننا بعد ماراثون السفر والمباريات الذي خضناه من الأحد إلى السبت، فقد كان الأمر أكثر من اللازم".

وبذل مورينيو كل ما في وسعه لتوعية لاعبيه ومدربي المنتخبات بضرورة توخي الحذر خلال فترة التوقف، حتى لا يؤثر ضغط المباريات على النتائج الإيجابية التي يحققها ريال مدريد.

ويشير التقرير إلى أن الفريق الملكي لم يظهر منذ فترة طويلة بهذا القدر من الاستقرار في هذه المرحلة من الموسم، بعدما كان فقدان اللاعبين بسبب الإصابات أمرًا معتادًا خلال المواسم الماضية