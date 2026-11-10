هل تشتري آيفون 17 الآن أم تنتظر إطلاق iPhone 18؟ مقارنة بين المواصفات والسعر

خبرني - اتبعت شركة أبل استراتيجية إطلاق مختلفة لهواتفها هذا العام، إذ اقتصرت فعالية سبتمبر على الكشف عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف قابل للطي من الشركة، آيفون ديو، بينما لم يظهر الإصدار القياسي iPhone 18 خلال الحدث.

ومن المتوقع أن يصل iPhone 18 مطلع عام 2027، وسط تسريبات من مصادر موثوقة تشير إلى أنه سيُطرح بسعر أعلى من سعر iPhone 17.

وهو ما يطرح تساؤلاً أمام الراغبين في شراء هاتف جديد: هل من الأفضل الانتظار بضعة أشهر للحصول على iPhone 18 بسعر أعلى، أم شراء iPhone 17 الآن؟

والسؤال الأهم هو ما إذا كان الجيل الجديد سيقدم تحسينات كافية تبرر الزيادة المتوقعة في السعر.



أبرز الترقيات المنتظرة في iPhone 18

لم تكشف "أبل" حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية بشأن iPhone 18، لكن سلسلة من التسريبات خلال الأسابيع الماضية كشفت عن معظم مواصفات الهاتف المحتملة، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في سعره.

ومن المنتظر أن يعمل الهاتف بمعالج A20 المصنوع بتقنية 2 نانومتر، في حين ستعتمد إصدارات Pro على معالج A20 Pro. ومن الطبيعي أن يوفر المعالج الجديد أداءً أفضل، لكن الانتقال إلى تقنية تصنيع 2 نانومتر قد ينعكس بصورة أكبر على كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية.

ووفقاً للمسرّب الصيني Digital Chat Station، الذي يتمتع بسجل قوي في تسريبات منتجات "أبل"، سيشهد الإصدار القياسي من iPhone 18 انتقالاً إلى استخدام مودم C2 الذي تطوره "أبل"، بدلاً من الاعتماد على مودم من شركة كوالكوم.

ومن المتوقع أن تستخدم إصدارات Pro المودم نفسه أيضاً.

ومن بين التحسينات المحتملة كذلك زيادة سعة الذاكرة العشوائية، إذ أشار المحلل مينغ-تشي كو إلى أن الهاتف سيأتي بذاكرة RAM سعتها 9 غيغابايت، مقارنة بـ 8 غيغابايت في iPhone 17.

لكن أبرز الترقيات التي قد يحصل عليها الهاتف، والتي تتجاوز حتى بعض مواصفات iPhone 18 Pro، تتعلق بالبطارية، إذ تشير التسريبات إلى أن الإصدار القياسي سيضم بطارية بسعة 4430 مللي أمبير/ساعة.

وللمقارنة، يأتي iPhone 17 ببطارية سعتها 3692 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعة بطارية iPhone 18 Pro نحو 4288 مللي أمبير/ساعة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها إصدار قياسي من هواتف "أبل" على بطارية أكبر من تلك الموجودة في إصدار Pro، لكن زيادة السعة بنحو 20% مقارنة بالجيل السابق تمثل تطوراً مهماً.

ورغم أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق التسريبات، فإنها أثارت بالفعل حماس بعض مستخدمي "أبل"، الذين يتداولون توقعاتهم بشأن الهاتف عبر المنتديات العامة، ومنها منصة "ريديت".

مواصفات قد لا تتغير في iPhone 18

بخلاف التحسينات الثلاثة المحتملة المتعلقة بالمعالج والمودم والذاكرة العشوائية، إلى جانب البطارية الأكبر، تشير التسريبات إلى أن معظم المواصفات الأخرى قد تظل دون تغيير.

ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة LTPO OLED مقاس 6.3 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل لكل مستشعر.

كما يُرجح أن يضم كاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل تدعم ميزة Center Stage، مع مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ودعم الشحن السلكي بقدرة 40 واط.

زيادة جديدة في أسعار هواتف "أبل"

لا تقتصر التغييرات المتوقعة في iPhone 18 على المواصفات، إذ تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيشهد زيادة جديدة في السعر، تضاف إلى الزيادة التي طالت بالفعل أسعار سلسلة iPhone 17.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الإصدار الأساسي من iPhone 18، بسعة تخزين 256 غيغابايت، من 999 دولاراً.

وفي المقابل، يبلغ سعر iPhone 17 بالسعة التخزينية نفسها حالياً 899 دولاراً، بعد زيادة سابقة قدرها 100 دولار.

وبذلك، قد يدفع المستخدمون 100 دولار إضافية للحصول على الجيل الجديد، مقارنة بالسعر الحالي للإصدار السابق.

هل يستحق iPhone 18 الانتظار؟

استناداً إلى التسريبات والشائعات المتاحة حتى الآن، يبدو أن iPhone 18 سيقدم تحسينات تتركز بصورة أساسية في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب بطارية أكبر بنحو 20% مقارنة بالجيل السابق.

لكن الحصول على هذه التحسينات قد يتطلب دفع 100 دولار إضافية، فضلاً عن الانتظار حتى مطلع عام 2027.

إذا كانت هذه الترقيات مهمة بالنسبة إليك، خصوصاً زيادة عمر البطارية وتحسين الأداء، فقد يكون الانتظار خياراً مناسباً، لا سيما إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالهاتف لعدة سنوات.

أما إذا كنت من المستخدمين الذين يقتصر استخدامهم على المهام اليومية المعتادة، مثل تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة ومشاهدة المحتوى، فقد يكون آيفون 17 خياراً أفضل.

فالهاتف يوفر بالفعل عمر بطارية يكفي ليوم كامل في ظل الاستخدام المعتاد، كما يقدم أداءً سلساً في المهام اليومية دون مشكلات تُذكر.

إلى جانب ذلك، فإن شراء iPhone 17 الآن يعني توفير 100 دولار مقارنة بالسعر المتوقع للجيل الجديد، والحصول على هاتف جديد دون الحاجة إلى الانتظار عدة أشهر.