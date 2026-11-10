*
الثلاثاء: 10 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أحمد فلوكس يحدد 100 مليون جنيه للظهور مع محمد رمضان

  • 10 نوفمبر 2026
  • 09:33
أحمد فلوكس يحدد 100 مليون جنيه للظهور مع محمد رمضان

خبرني - فصل جديد يكتب في قصة الجدل الدائر بين الثنائي محمد رمضان وأحمد فلوكس، على خلفية الرسالة التي توجه بها محمد رمضان إلى زميله في البداية.

واشتعال حرب التصريحات بين الثنائي، قبل أن يخرج محمد رمضان ويوجه اعتذاره إلى الفنان فاروق فلوكس والد أحمد فلوكس، نافيا أن يكون هناك أي إساءة من جانبه تجاه ابنه.


البعض توقع أن ينهي الاعتذار تلك الأزمة، لكن أحمد فلوكس كشف عن مفاجأة، تتمثل في إصرار الشركة المنتجة لمسلسل "عشماوي" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض ضمن دراما رمضان المقبل، على أن يظهر كضيف شرف في المسلسل.

وكتب فلوكس الصغير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "طيب.. نظرا لتكملة الإصرار المميت.. بعد اتصال الأستاذ مسؤول الإنتاج للشركة المنتجة لمسلسل "عشماوي" علي حسن.. والإصرار على الأخطاء لعاشر مرة".

ليعلن عن طلباته من أجل الموافقة قائلا "ردي كالتالي.. اتفضل ادفع 50 مليون جنيه لضحايا قطار العياط.. و50 مليون لصندوق إغاثة فلسطين.. وهذا سيكون الأجر مقابل المشهد اللي انتوا عايزني أكون فيه".

لكنه اختتم حديثه برسالة مبطنة قائلا "أتمنى تكون رسالتي وضحت المرة دي أكتر.. وياريت اللعبة دي تنتهي.. شكرا".

واختار فلوكس الصغير أن يرفق رسالته مع أغنية قدمها الثنائي تامر حسني وبهاء سلطان، تحمل كلماتها مدلولا خاصا، رأى البعض أنه يأتي للتدليل على كلماته التي كتبها

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أول تعليق رسمي على قبلة فنان مصري مثيرة للجدل
أول تعليق رسمي على قبلة فنان مصري مثيرة للجدل
  • 2026-11-10 11:09
بعد مشهد البكاء.. مواطن عراقي يهدي أصالة طقما ذهبيا بـ20 ألف دولار
بعد مشهد البكاء.. مواطن عراقي يهدي أصالة طقما ذهبيا بـ20 ألف دولار
  • 2026-11-10 10:17
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي لألبوم (ماذا ولو)
سميرة سعيد تطلق البرومو التشويقي لألبوم (ماذا ولو)
  • 2026-11-10 10:12
أحمد شاكر: غضب الجمهور بعد «الاختيار 2» أجبرني على البقاء في المنزل
أحمد شاكر: غضب الجمهور بعد «الاختيار 2» أجبرني على البقاء في المنزل
  • 2026-11-09 21:50
تفاصيل حفل إيهاب توفيق في لبنان.. إهداء خاص لذكرى هاني شاكر
تفاصيل حفل إيهاب توفيق في لبنان.. إهداء خاص لذكرى هاني شاكر
  • 2026-11-09 21:12
مروان خوري وصابر الرباعي يجددان لقاءهما الغنائي في سهرة لبنانية
مروان خوري وصابر الرباعي يجددان لقاءهما الغنائي في سهرة لبنانية
  • 2026-11-09 11:13