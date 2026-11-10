أحمد فلوكس يحدد 100 مليون جنيه للظهور مع محمد رمضان

خبرني - فصل جديد يكتب في قصة الجدل الدائر بين الثنائي محمد رمضان وأحمد فلوكس، على خلفية الرسالة التي توجه بها محمد رمضان إلى زميله في البداية.

واشتعال حرب التصريحات بين الثنائي، قبل أن يخرج محمد رمضان ويوجه اعتذاره إلى الفنان فاروق فلوكس والد أحمد فلوكس، نافيا أن يكون هناك أي إساءة من جانبه تجاه ابنه.



البعض توقع أن ينهي الاعتذار تلك الأزمة، لكن أحمد فلوكس كشف عن مفاجأة، تتمثل في إصرار الشركة المنتجة لمسلسل "عشماوي" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض ضمن دراما رمضان المقبل، على أن يظهر كضيف شرف في المسلسل.

وكتب فلوكس الصغير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "طيب.. نظرا لتكملة الإصرار المميت.. بعد اتصال الأستاذ مسؤول الإنتاج للشركة المنتجة لمسلسل "عشماوي" علي حسن.. والإصرار على الأخطاء لعاشر مرة".

ليعلن عن طلباته من أجل الموافقة قائلا "ردي كالتالي.. اتفضل ادفع 50 مليون جنيه لضحايا قطار العياط.. و50 مليون لصندوق إغاثة فلسطين.. وهذا سيكون الأجر مقابل المشهد اللي انتوا عايزني أكون فيه".

لكنه اختتم حديثه برسالة مبطنة قائلا "أتمنى تكون رسالتي وضحت المرة دي أكتر.. وياريت اللعبة دي تنتهي.. شكرا".

واختار فلوكس الصغير أن يرفق رسالته مع أغنية قدمها الثنائي تامر حسني وبهاء سلطان، تحمل كلماتها مدلولا خاصا، رأى البعض أنه يأتي للتدليل على كلماته التي كتبها