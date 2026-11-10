الأردن وسورية توقّعان اتفاقيات للتعاون التعليمي وتبادل المنح والمقاعد الجامعية

خبرني - وقّع الأردن وسورية برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، يتضمنان تبادل المنح والمقاعد الدراسية، وتطوير المناهج والتعليم المهني والتقني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات وإجراء البحوث العلمية المشتركة.

وجرى توقيع البرنامجين ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي عقدت في العاصمة السورية دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الحالي، بهدف توسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والجامعات في البلدين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتربوية.

وشارك وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة في أعمال الدورة، يرافقه الأمينة العامة للتعليم سحر الشخاترة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى محافظة وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان جميل الحلبي، وبحث معهما آفاق تطوير التعاون المشترك ومجالات العمل التي يتضمنها البرنامجان التنفيذيان.

- تبادل المنح والمقاعد الجامعية بين البلدين

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن البرنامج التنفيذي للتعاون للأعوام 2027-2029، المعنون "البرنامج التنفيذي للاتفاق العلمي في إطار المنح والزيارات المتبادلة"، تخصيص مقاعد دراسية ومنح جامعية سنوية متبادلة بين الأردن وسوريا.

وبموجب البرنامج، يقدم الجانب الأردني سنويا 20 مقعدا لمرحلة البكالوريوس، و5 مقاعد للدراسات العليا، إضافة إلى 5 منح للدراسات العليا في التخصصات التي يطلبها الجانب السوري.

وفي المقابل، يقدم الجانب السوري سنويا 16 مقعدا لمرحلة البكالوريوس، و5 مقاعد للدراسات العليا، و4 منح لمرحلة البكالوريوس في تخصص الطب البشري، إضافة إلى 5 منح للدراسات العليا في التخصصات التي يطلبها الجانب الأردني.

ويشمل البرنامج تعزيز التعاون بين الجامعات الحكومية في البلدين، والعمل على إبرام اتفاقيات توأمة بينها، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء والزيارات الأكاديمية.



كما يتضمن إجراء بحوث ودراسات علمية مشتركة، والتقدم بمشروعات بحثية إلى الهيئات الدولية المانحة، والتعاون في تحكيم البحوث العلمية، إلى جانب العمل على دعم أنشطة التعاون العلمي والتقني من خلال صندوق مشترك لتمويلها.

وينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس لإلقاء المحاضرات والمشاركة في التدريس، وتبادل الكتب والمطبوعات والدراسات والإحصاءات الجامعية، وتنظيم معارض الكتب.

ويتضمن كذلك التنسيق في مجال توحيد المصطلحات العلمية، بالتعاون مع مجمعي اللغة العربية في البلدين، وتبادل الوفود والأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والرياضية.

- تعاون في تطوير المناهج والتعليم المهني والذكاء الاصطناعي

وفي قطاع التربية والتعليم، حدد البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام 2026-2028 مجموعة من المجالات لتطوير منظومة التعليم في البلدين، تشمل تطوير المناهج والخطط الدراسية القائمة على الكفايات، وتعزيز التعليم المهني والتقني ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.

ويشمل البرنامج توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير المنصات التعليمية والمحتوى الرقمي، وتبادل الخبرات في تقنيات التعليم والتجهيزات المخبرية.

كما يتضمن التعاون في التنمية المهنية للمعلمين والقيادات التربوية، والتخطيط والإدارة والإشراف التربوي، وتطوير نظم المعلومات والإحصاء والخرائط المدرسية.

ويمتد التعاون إلى مجالات الإرشاد التربوي والنفسي والاجتماعي، والتعليم الدامج والطفولة المبكرة، وتعزيز بيئات التعلم الآمنة والداعمة للطلبة.

- تعاون في الاختبارات الدولية والامتحانات الإلكترونية

وفي مجال تقييم مخرجات التعليم، يتضمن البرنامج تبادل الخبرات في التقويم والقياس والاختبارات الدولية، بما فيها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، ودراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS).

كما يشمل تطوير الامتحانات الإلكترونية وأساليب التقويم القائمة على المهارات، وتبادل الخبرات في التعليم غير النظامي وأنماط التعلم المرنة، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية للفئات المستهدفة.

ويتضمن البرنامج التربوي أيضا تبادل الوفود والزيارات والأنشطة الطلابية والثقافية والعلمية والرياضية والكشفية، والتعاون في مجال معادلة الشهادات والاعتراف بها، وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.

ويأتي توقيع البرنامجين التنفيذيين في إطار تنظيم التعاون التربوي والأكاديمي بين الأردن وسورية ضمن مجالات عمل محددة وأطر زمنية واضحة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والجامعات توسيع شراكاتها، وتبادل الخبرات والإمكانات، وتعزيز الفرص المتاحة للطلبة والباحثين في البلدين.