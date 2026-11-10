خبرني - بلغ عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي أكثر من 3.4 مليون مستخدم، وفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة، بشأن البوابات الإلكترونية في المطار وإمكانية الاطلاع على ختم الدخول أو الخروج وتاريخه، إنه سيتم قريبا إتاحة هذه المعلومات عبر تطبيق "سند".

وحول تطبيق الخدمة بأثر رجعي، أوضحت الوزارة أن ذلك سيشمل جميع حركات الدخول والخروج.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، بالتعاون مع شركات الاتصالات في الأردن، إتاحة استخدام تطبيق "سند" دون استهلاك حزم الإنترنت الخاصة بالمواطنين، بما يسهّل وصولهم إلى الخدمات الحكومية الرقمية والاستفادة منها.

يشار إلى أن البوابات الإلكترونية (e-Gates) متاحة للأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمّان المدني، إذ أن تقديم طلب استخدام البوابات الذكية يتم عبر تطبيق "سند"، بعد التسجيل وتفعيل الهوية الرقمية.



وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أعلن في 7 تشرين الأول الماضي، بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للمغادرين في مطار عمّان المدني، استكمالا للتجربة التي أطلقت في مطار الملكة علياء الدولي، بهدف تبسيط إجراءات السفر وتسريع إنجاز معاملات المسافرين.

وفي 21 تشرين الأول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية أحمد العزام، إن نحو 20% إلى 25% من المواطنين الأردنيين المغادرين عبر مطار مدينة عمّان استخدموا البوابات الإلكترونية منذ بدء تشغيلها.

وأوضح العزام، حينها، أن المطار يضم بوابتين إلكترونيتين للأردنيين المغادرين، على أن تتوفر 3 بوابات إلكترونية للقادمين بعد استكمال أعمال التوسعة.

وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، كان سميرات أكد أن الحكومة ملتزمة برقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة، البالغ عددها نحو 2400 خدمة، بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الخدمات التي جرت رقمنتها بلغت نحو 90% حتى 10 تشرين الأول الماضي.