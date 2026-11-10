الأردن وسوريا: الدم والغيم!

في قاعة واحدة بدمشق، يوم الاثنين، جلس الحزن إلى جوار الحبر!

قدّم وزير الخارجية الأردني العزاء للرئيس السوري بضحايا الغارات الأردنية على ريف درعا.

قال إن الدم السوري غالٍ على الأردن كما هو الدم الأردني.

في اليوم نفسه وقّع الوزيران إحدى عشرة وثيقة تعاون!

بين الوثائق اتفاق على استمطار السحب في حوض اليرموك، وهو نهر اختلف الجاران على مائه سنوات!

الغارات وقعت في السادس والعشرين من تشرين الأول، بعد ثلاثة أيام من هجوم كنيسة الكرك الذي قتل تسعة أشخاص.

السلطات السورية قالت إن الغارات أودت بسبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإنها جرت دون تنسيق مسبق مع دمشق.

بعد أسبوعين جلس الجاران إلى الطاولة نفسها، وتشكلت لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي ما جرى.

اللجان المشتركة تشبه تحقيقات الطيران: القيمة كلها في أن يقرأ الطرفان التسجيل نفسه.

العمل جارٍ على تعويض الضحايا، قال وزير الخارجية السوري.

التعويض لم يعلن له رقم بعد!

الاستمطار علم يشترط غيما موجودا، ويقنعه أن يمطر.

الاتفاقات تشترط ثقة موجودة، وتقنعها أن تعمل.

تقدير لا خبر: العزاء كان الغيمة، والوثائق الإحدى عشرة ما رُشّ عليها!

من يقدر على أن يقول لجاره إن دمه غالٍ، يقدر على أن يطلب منه سماء مشتركة.

سهل حوران، سلة القمح، يعرف هذه السماء، ويحصي كل شتاء ملليمتراتها.

الأردني، ابن أحد أفقر بلدان العالم بالماء، يعرفها أكثر!

سيقول متشكك إن الحبر رخيص والدم لا يعوض!

الجواب في التنفيذ: تاريخ يصرف فيه التعويض، وملليمتر مطر يسجل على الحوض.

التجارة بين البلدين تضاعفت نحو ثلاث مرات في عام لتبلغ 330 مليون دولار، بحسب وزير الخارجية السوري.

في المؤتمر نفسه طالب الوزيران بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب السوري، بحسب وكالة سانا.

التكامل بين البلدين مصلحة وطنية ملحة.

والتهديد المشترك يجمع الجيران أحيانا أسرع من إحدى عشرة وثيقة!

الثقة تسبق الأرقام دائما!

الجار في الجغرافيا قدر، وفي السياسة قرار، وفي السماء غيمة واحدة

