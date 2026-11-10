بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمؤتمر التأمين الصحي العربي 2026

خبرني - جدد بنك الإسكان التزامه الدائم بدعم قطاع الرعاية الصحية والتأمين، مقدماً رعايته البلاتينية لمؤتمر التأمين الصحي العربي 2026 - في امتدادٍ لرعايته المستمرة ودعمه المتكرر لهذا المؤتمر في دوراته السابقة- والذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤخراً، تحت عنوان "فرص وتحديات في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك برعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات المعنية.

وجاءت هذه الرعاية المتجددة انطلاقاً من دور البنك كعضو في الهيئة العامة للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وبالنظر لحرصه المستمر على المساهمة في دعم جهود تطوير قطاع التأمين الصحي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى واستدامة خدماته وتعزيز إمكانية الوصول إليها من قبل مختلف الفئات لا سيما الفئات غير المشمولة بالتأمين، وبما ينسجم مع توجهاته المؤسسية ومسؤوليته الاجتماعية.

وتعد رعاية البنك المستمرة للمؤتمر امتداداً لدوره المحوري في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة لموظفيه وعملائه وأبناء المجتمع من خلال ممارساته ونشاطاته التي تشمل توفير التأمين الصحي لموظفيه وعائلاتهم، بالتوازي مع إشراكهم في برامج وفعاليات موجهة لرعاية صحتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب إتاحة حلول التغطية والمساعدة الطبية لعملائه أثناء السفر، فضلاً عن مساندة المؤسسات المعنية ابتداءً من دعم الحوارات التي تقيمها لمناقشة مستقبل التأمين والقطاع الصحي ورفع كفاءته وتوسيع شمولية خدماته، عدا عن دعم المبادرات المجتمعية في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".

وكجزء من رعايته الدائمة للمؤتمر، شارك البنك في أعماله من خلال جناح خاص، أتاح للمشاركين والزوار عبره فرصة التعرف إلى خدماته ومنتجاته المصرفية.

وناقش المؤتمر الذي انعقد في ظل التحولات التي تفرضها التقنيات الحديثة على قطاع التأمين الصحي، العديد من القضايا بما فيها: دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير نماذج العمل، وإدارة البيانات الصحية وحمايتها، إلى جانب مناقشة الجوانب التشريعية ودورها في استدامة التأمين وتوسيع نطاق التغطية.

