ترمب: طهران تريد الاتفاق معنا ويمكننا إنهاء الحرب بسرعة

خبرني - بعدما ألمح إلى أن الحرب مع إيران "انتهت فعلياً من الناحية العسكرية"، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد أن بلاده انتصرت في الحرب ودمرت القوات البحرية والجوية والدفاعات الإيرانية المضادة للطائرات.

كما أضاف ترمب في تصريحات لشبكة CSPAN اليوم الثلاثاء أنه تحدث مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت حول كيفية التعامل مع طهران

إلى ذلك، أوضح أنه يمكن إنهاء الحرب ضد إيران بسرعة وخلال فترة قصيرة أو لا، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على التطورات.

"تريد التوصل لاتفاق"

هذا وشدد على أن طهران لا تقر علناً برغبتها في الاتفاق مع الولايات المتحدة، وتقدم رواية مختلفة للرأي العام، لكنها تريد التوصل لاتفاق. وقال:" دمرنا قدراتها العسكرية واستهدفنا قياداتها وهي تريد الآن التوصل إلى اتفاق معنا"

كذلك أوضح أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية، مردفاً "قد نضطر إلى ضرب جبل الفأس إذا حاولت طهران تنفيذ أنشطة هناك لكننا لا نرصد ذلك حاليا"

كما أشار إلى أن واشنطن "واصلت التحرك ضد إيران خشية أن تعيد بناء برنامجها النووي خلال عامين"

وكرر أنه "لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه"، وفق قوله. كذلك اعتبر أنه ألغى الاتفاق النووي السابق مع طهران، لأنه كان "كارثياً" حسب وصفه.



مقترح قطري باكستاني

أتى ذلك، بعدما أكد الرئيس الأميركي خلال إيجاز صحفي من البيت الأبيض إثر لقاء رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن "إيران انتهت عسكرياً"، مضيفاً "نحن نكتفي حالياً بالحفاظ على الوضع الراهن".

في حين ثمّن الشيخ محمد بن عبد الرحمن المناقشات شأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة مع ترمب ونائبه جي دي فانس، واصفاً إياها بالإيجابية، وفق ما ذكر مساء أمس بمنشور عبر حسابه على منصة إكس.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"العربية/الحدث"، أمس الاثنين، أن مقترحاً قطرياً باكستانياً أعاد إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، لافتة إلى أن الإطار المقترح سيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فوراً.

كما أشارت إلى أن الاقتراح شمل ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران دون توضيح نطاق مهامهم. وتضمن أيضاً إفراج أميركا عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق.

أما فيما يخص الملف النووي، فرجح الاقتراح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن سمحت بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني بنسبة 3.67%، وطهران وافقت على ذلك.