صحيفة: الجيش الأميركي ينقل طائرات من قاعدة بريطانية ثانية إثر تهديد إيراني

خبرني - نقل الجيش الأميركي طائرات عسكرية من قاعدة جوية بريطانية ثانية، الاثنين، إثر تهديد مرتبط بإيران، في وقت عززت فيه القوات الأميركية الإجراءات الأمنية في قاعدتين تستضيفان طائرات عسكرية أميركية في بريطانيا، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي نقل طائرات من قاعدة ميلدنهال الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Mildenhall) إلى ألمانيا ومواقع أخرى، بعد تلقي معلومات بشأن تهديد إيراني محتمل.

وبحسب الصحيفة، نُقلت طائرتان للتزود بالوقود جوا إلى ألمانيا في وقت مبكر من الاثنين، وتبعتهما طائرات أخرى من النوع نفسه، فيما لم يتضح ما إذا كان التهديد وشيكا أم ذا طبيعة عامة.

وأفادت الصحيفة بأن مستوى الحماية الأمنية في قاعدتي ميلدنهال ولاكينهيث البريطانيتين، اللتين تستضيفان قوات أميركية، رُفع إلى مستوى "تشارلي" (FPCON Charlie)، وهو مستوى أمني يُستخدم عندما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى احتمال وقوع عمل إرهابي.

وفي السياق، أكد مسؤول أميركي لموقع "ذا وور زون" المتخصص بالشؤون العسكرية، تطبيق إجراءات حماية أمنية مشددة في القاعدتين، دون الكشف عن طبيعة التهديدات أو تفاصيل التدابير المتخذة.

وأوضح المسؤول أن القوات الأميركية تقيّم باستمرار العوامل التي تحدد إجراءات حماية منشآتها وأفرادها وعائلاتهم، بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مشيرا إلى عدم الكشف عن التدابير الأمنية المحددة لأسباب تتعلق بأمن العمليات.



من جانبها، أوضحت القوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا أن الطائرات الأميركية تنتقل بين القواعد ومواقع العمليات لأسباب متعددة، تشمل التدريب والمتطلبات العملياتية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن تحركات الطائرات الأخيرة.

وتعد قاعدة ميلدنهال مركزا رئيسيا لعمليات التزود بالوقود جوا والاستطلاع والعمليات الخاصة للقوات الأميركية في أوروبا، وتضم طائرات من طراز KC-135 المستخدمة في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود أثناء الطيران.

كما تستضيف قاعدة لاكينهيث مقاتلات أميركية من طرازي F-15E وF-35A.

- سحب قاذفات أميركية من قاعدة بريطانية في تشرين الأول

وتأتي التحركات الأميركية الجديدة بعد نحو شهر من سحب الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وسط مخاوف أمنية من مخطط مرتبط بإيران يستهدف طائرات وأفرادا أميركيين.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أكد في 4 تشرين الأول الماضي إعادة جميع القاذفات الأميركية المنتشرة في قاعدة فيرفورد إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة.

وضمت القاعدة نحو 12 قاذفة من طراز B-1، سبق استخدامها في تنفيذ ضربات أميركية على أهداف إيرانية.

وفي 5 تشرين الأول، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تهديدات مرتبطة بإيران دفعت الولايات المتحدة إلى نقل القاذفات من القاعدة البريطانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتجنب تعريض الطائرات والأفراد للخطر.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت في أواخر أيلول عددا من الأشخاص قرب قاعدة فيرفورد، للاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية، قبل الإفراج عن مشتبه بهم بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وجود مؤشرات قوية على ارتباط إيران بالمخطط المشتبه به، فيما نفت طهران الاتهامات الموجهة إليها.

واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد لتنفيذ ضربات ضد مواقع صواريخ إيرانية مرتبطة بالهجمات على السفن في مضيق هرمز، بموجب إذن بريطاني اقتصر على العمليات ذات الطابع الدفاعي.

وتأتي التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في شباط الماضي، وتزايد المخاوف من استهداف القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية خارج المنطقة.