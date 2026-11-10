النفط ينخفض مع تقليل ترمب لاحتمال التصعيد مع إيران

خبرني - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، مواصلة خسائرها من اليوم السابق، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن شن عمل عسكري ضد إيران ليس ضروريا "في هذه المرحلة"، مما هدأ المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23%، إلى 92.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.40%، إلى 86.50 دولار للبرميل.

وفي وقت لاحق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 91.56 دولار للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأميركي دولارا أيضا إلى 85.79 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل تراجعا 5.85% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 آب.

وقال ترمب، الاثنين إنه يعتزم التريث وعدم شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الحالي بعد مناشدات من دول في المنطقة، بما في ذلك مناشدة من رئيس وزراء قطر خلال محادثات في البيت الأبيض.



وقال ترمب، في مقابلة مع رويترز وفي ظهور لاحق في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، إنه يعتزم مواصلة فرض الحصار البحري في مضيق هرمز في الوقت الراهن.

وقال تيم ووترر المحلل في كيه.سي.إم تريد "تواصل السوق إعطاء الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية التي يتبناها الرئيس ترامب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي".

وأضاف "على الرغم من استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، فإنها لم تتصاعد بشكل يفرض علاوة مخاطر جديدة على السوق".

وعبر مسؤولون كبار في الولايات المتحدة ودول الخليج عن شكوكهم في احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام وشيك بين واشنطن وطهران.

وقال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على الولايات المتحدة "التوقف عن اختلاق أخبار كاذبة حول محادثات وهمية"، مضيفا أن "الوقت حان للإذعان للشروط السبعة التي عرضتها إيران مرارا".

على صعيد العرض، أظهر استطلاع لرويترز ارتفاع إنتاج النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر تشرين الأول، مدفوعا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق على الرغم من استمرار القيود على الصادرات.

من ناحية أخرى، يعتزم مسؤولون روس وأوكرانيون الاجتماع اليوم الثلاثاء في محادثات تستمر يومين بوساطة أميركية، هي الأولى منذ شباط، بعد أن ذكر ترمب الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل ممكن في حربهما المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.