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أمير سعودي يتفقد مبنى أرامكو الذي تعرض لاستهداف حوثي

  • 10 نوفمبر 2026
  • 08:36
أمير سعودي يتفقد مبنى أرامكو الذي تعرض لاستهداف حوثي

خبرني - تفقد نائب أمير منطقة الرياض مبنى تابعا لـ"أرامكو" في الرياض بعد يومين من تعرضه لاستهداف حوثي.
زار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحد المباني الإدارية المدنية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض، للاطلاع على حجم الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الذي شنه الحوثيون على الأعيان المدنية.
وأكد نائب أمير منطقة الرياض أن "هذه الاعتداءات تجسد ما أثبتته المملكة بشأن هذه الميليشيات الإرهابية وحرصها على استهداف الأعيان المدنية"، وأشاد بالجهود التي تبذلها القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية كافة في مواجهة هذه الممارسات.
واستمع المسؤول السعودي إلى شرح عن الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية في الشركة والمنطقة، ووجه بتوفير الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين في الشركة.
وأشاد بما "تبذله قيادة البلاد من جهود في سبيل أمن المملكة واستقرارها"، وأشار إلى "المشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات السعودية للتصدي لأي خطر يهدد أمن البلاد".

ورافق المسؤول السعودي خلال زيارته التفقدية عدد من القيادات الأمنية في المنطقة.

وكانت صور متداولة قد أظهرت تحطم النوافذ في عدة طوابق من برج أرامكو في الرياض، جراء حطام تساقط عقب اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة السعودية.

وفي بيان سابق، أكدت وزارة الطاقة السعودية أن الأضرار التي لحقت بمقر أرامكو اقتصرت على الماديات، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

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