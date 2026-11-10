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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

  • 10 نوفمبر 2026
  • 08:36
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس

خبرني - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في قرية برقة، شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الطفل معتز إياد دغلس (14 عاما) واحتجاز جثمانه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إياد دغلس، والد الشهيد، والشاب ريان دغلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء الاثنين، وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في البطن والحوض، وشاب (19 عاما) بالرصاص الحي في يده، نقلا على إثرها إلى المستشفى، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الطفل دغلس، قبل الإعلان عن استشهاده.

كما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة متطوعين مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تأديتهم واجبهم الإنساني في القرية.

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