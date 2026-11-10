الكمون.. هل يساعد فعلا على خفض الوزن والكوليسترول؟

خبرني - تشير دراسات سريرية مبكرة إلى أن ملعقة صغيرة من الكمون يوميا قد يرتبط بها انخفاض قابل للقياس في الوزن وكوليسترول LDL الضار.

لكن الخبراء يحذرون من توقع معجزة في ملعقة واحدة، ومن المكملات المركزة، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

ماذا تقول الدراسات؟

في تجربة عشوائية بارزة استمرت ثلاثة أشهر، أضافت 88 امرأة يعانين زيادة الوزن 3 غرامات من مسحوق الكمون مع الزبادي في وجبتين يوميا، بينما تناولت مجموعة أخرى الزبادي دون الكمون. وانتهت المجموعة الأولى إلى خسارة وزن أكبر وانخفاض في محيط الخصر، مع تحسن أكبر في الكوليسترول والدهون الثلاثية. وتعادل 3 غرامات نحو ملعقة صغيرة، وفق تارا شميت من Mayo Clinic.

وفي دراسة تجريبية صغيرة عام 2025، تناول 29 بالغا غرامين من الكمون يوميا لمدة شهرين، فانخفض كوليسترول LDL بينما بقي سكر الدم دون تغيير. لكن صغر العينة وغياب مجموعة ضابطة يعنيان الحاجة إلى تجارب أكبر.

لماذا لا يمكن اعتباره حلا سحريا؟

يحتوي الكمون على مركبات نباتية قد تؤثر في امتصاص الكوليسترول، كما أظهر الثيموكينون قدرة على تقليل الالتهاب وتعزيز التمثيل الغذائي. لكن في تجربة الزبادي، كان المشاركون يتبعون نظاما محدود السعرات، ما يوجب قراءة النتائج في سياق أوسع.

وتقول كولين توكسبري من جامعة بنسلفانيا إن الدراسة "وجدت تحسنا واعدا، لكن لدينا أدلة أقوى تدعم تغييرات غذائية راسخة"، مثل:

- زيادة الألياف.

- الإكثار من الفواكه والخضراوات.

- استبدال الدهون المشبعة بغير المشبعة.

- خفض السعرات لإنقاص الوزن.

وتؤكد مراجعة منهجية أن مكملات الكمون تنتج تحسنا متواضعا في الكوليسترول، لكنها لا تحل محل العادات الحياتية الأساسية.

المكملات مقابل المطبخ

يعد الكمون المستخدم في الطهي آمنا عموما، لكن المكملات المركزة تستدعي الحذر. وتقول توكسبري: "هناك فرق كبير بين تتبيل العشاء وعلاج حالة طبية". فبما أن الكمون قد يخفض سكر الدم ويبطئ تخثر الدم، فإن تناوله بجرعات عالية دون إشراف قد يؤدي إلى آثار خطيرة. كما أن هذه المكملات لا تخضع لرقابة صارمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يصعّب معرفة الكمية الفعلية. لذا ينصح الخبراء باستشارة مختص قبل استخدام المنتجات العالية الجرعة، خاصة لمرضى السكري ومن يتناولون مميعات الدم.

كيف تستفيد منه في طعامك؟

لأن عدة مركبات نشطة في الكمون قابلة للذوبان في الدهون، فإن دمجها مع دهون صحية كزيت الزيتون البكر أو الأفوكادو أو الزبادي اليوناني يساعد على امتصاصها. ويمكن رشه على القرنبيط المشوي أو تقليبه في حساء العدس أو اليخنات أو استخدامه لتتبيل الدجاج.

وبالنهاية، يستحق الكمون مكانه في المطبخ: فهو رخيص وغني بالنكهة وقد يقدم دفعة صحية متواضعة، لكن ملعقة صغيرة لا تعوض نظاما غذائيا غير متوازن أو نمط حياة خامل. وتقول شميت: "الخلاصة العملية ليست تناول 3 غرامات من الكمون وتوقع انخفاض الكوليسترول أو الوزن"، بل استخدامه لجعل الوجبات المغذية أطيب نكهة، والاعتماد على التمارين والنوم الجيد والنظام المتوازن لنتائج دائمة.