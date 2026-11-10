الصحة تمدد دوام 3 مراكز صحية في محيط مستشفى حمزة حتى العاشرة مساءً

خبرني - أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تمديد ساعات الدوام في 3 مراكز صحية محيطة بمستشفى حمزة الحكومي اعتبارا من السبت المقبل 2026/11/14 لتقديم خدماتها خلال الفترة المسائية من الساعة 4 وحتى 10 مساءً. وهي مراكز عمّان الشامل، والهاشمي الشمالي الشامل، وطبربور الشامل بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية وتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفى.

وقال البدور إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة تقديم الرعاية الصحية الأولية، واستكمالاً لنجاح مبادرة تمديد الدوام في المراكز الصحية المحيطة بمستشفى البشير ومستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل في الرصيفة، والتي تشهد ازدحاماً في أقسام الطوارئ بما أسهم في توفير بدائل قريبة للمواطنين للحصول على الخدمات الطبية للحالات التي لا تستدعي مراجعة الطوارئ.

وأشار إلى أن نحو 65% من مراجعات أقسام الطوارئ هي لحالات مرضية يمكن التعامل معها وعلاجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ولا تستدعي التوجه إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، الأمر الذي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل المراكز الصحية وتوفير خدماتها خلال الفترة المسائية، بما يتيح لأقسام الطوارئ التركيز على الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأوضح البدور ان المراكز ستقدم الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى إبراز البطاقة البيضاء الخاصة بمراجعة هذه المراكز وذلك لاتاحة الفرصة لعلاج جميع الحالات ولتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى حمزه الحكومي …

وبيّن أن المراكز الصحية الثلاثة ستقدم خلال الفترة المسائية خدمات إختصاص طب الأسرة والطب العام وطوارئ المراكز وخدمات الصيدلية بما في ذلك الوصفات الشهرية وكذلك المختبر والأشعة بهدف التعامل مع الحالات المرضية، وبما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الصحية واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكد البدور أن الوزارة ماضية في التوسع بهذه الخطة في مناطق أخرى استناداً إلى احتياجاتها والكثافة السكانية ومؤشرات مراجعة المستشفيات، بما يعزز كفاءة توزيع الخدمات الصحية ويرتقي بجودتها.

ودعا المواطنين في المناطق المحيطة بمستشفى حمزة الحكومي إلى الاستفادة من خدمات المراكز الصحية خلال الفترة المسائية من الساعة 4 وحتى 10 مساءً، وعدم التوجه لطوارئ المستشفى إلا في الحالات الطارئة.