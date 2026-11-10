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حرائق في محطة للغاز وشركة النفط في صنعاء بعد قصف سعودي

  • 10 نوفمبر 2026
  • 08:31
حرائق في محطة للغاز وشركة النفط في صنعاء بعد قصف سعودي

خبرني - اندلعت حرائق ضخمة فجر اليوم في محطة المفزر للغاز في جدر ومبنى شركة النفط في الستين الجنوبي في صنعاء بعد ضربات سعودية.
استهدف الطيران السعودي فجر اليوم مدينة صنعاء بسلسلة غارات جوية، طالت محطة المفزر للغاز في منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمال المدينة، ومبنى شركة النفط في منطقة الستين الجنوبي بمديرية الوحدة.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين، أن الغارات تسببت في اندلاع حريق بمقطورات الغاز داخل محطة المفزر، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع في محاولة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.
كما أفادت مصادر محلية بوقوع أضرار واسعة في منازل ومحلات المواطنين في منطقة الستين الجنوبي نتيجة القصف.

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