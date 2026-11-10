ترند السردين لفقدان الوزن يثير جدل الخبراء

خبرني - ينتشر بين متابعي الحميات الغذائية ترند جديد يعرف بـ"صيام السردين 72 ساعة"، يقوم على تناول السردين المعلب وحده تقريبا لمدة 3 أيام، أملا في فقدان الوزن وحرق الدهون وتحسين الصحة.

ورغم أن الفكرة قد تبدو غير مغرية، فإن مؤيديها يزعمون أنها تحقق نتائج سريعة، بينما يحذر الخبراء من مخاطرها، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

كيف يعمل الصيام؟

على عكس الصيام التقليدي، يسمح هذا النمط بتناول الطعام طوال اليوم بشرط الالتزام بالسردين وتجنب الأطعمة الأخرى. ويصفه الباحث دومينيك داغوستينو، المتخصص في التمثيل الغذائي الكيتوني والذي يُنسب إليه جزئيا الفضل في إلهام الترند، بأنه نظام كيتوني قصير ومنخفض السعرات يشترك في بعض الخصائص الأيضية مع الصيام.

وتتضمن نسخته تناول علبتين إلى ثلاث علب من السردين يوميا لمدة ثلاثة أيام مع الماء والإلكتروليتات (الأملاح المعدنية)، أي نحو 380 إلى 575 سعرة حرارية يوميا، وهو مستوى منخفض جدا مقارنة بالتوصيات الأمريكية البالغة نحو 2000 سعرة.

وقد اشتهر التحدي قبل سنوات عبر الطبيبة أنيت بوسورث، المعروفة إلكترونيا بـ"دكتور بوز"، التي نصحت متابعيها في تعليمات محدثة عام 2026 بتناول السردين مع زيته عند الجوع لمدة 72 ساعة مع تجنب الكربوهيدرات.

ما صحة الادعاءات؟

يزعم المؤيدون أن الصيام يحقق فوائد عدة، لكن الخبراء يضعون كل ادعاء في سياقه:

- فقدان الوزن السريع: قد ينخفض الوزن فعلا، لكن جزءا كبيرا من الانخفاض الأولي يأتي من الماء لا من الدهون، لأن غياب الكربوهيدرات يدفع الجسم لاستهلاك الغليكوجين المرتبط بالماء. ويقول داغوستينو إنه خسر نحو 2.72 كغ، لكنه أقر بأن قياسات تركيبة الجسم قد تتشوه بسبب تغيرات الترطيب. وتؤكد أخصائية التغذية بوني تاوب-ديكس أن الوزن قد ينخفض "لكن ليس لأن السردين سحري". (الغليكوجين هو الشكل الذي يخزّن به الجسم الكربوهيدرات (السكر) لاستخدامها لاحقا كمصدر للطاقة)

- الدخول في الحالة الكيتونية: حالة أيضية يدخل فيها الجسم عندما يقلّ توفر الكربوهيدرات، فيبدأ بالاعتماد بشكل أكبر على الدهون بدلا من السكر للحصول على الطاقة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة فقدانا أكبر للدهون، لأن الجسم يحرق الدهون من الطعام والمخزون معا، وفقدان الوزن على المدى الطويل يحكمه عجز السعرات.

- "إعادة ضبط" التمثيل الغذائي: يصف داغوستينو العبارة بأنها تسويقية لا علمية. فرغم أن الإنسولين وسكر الدم قد ينخفضان، فإن ذلك بعد ثلاثة أيام لا يعني الشفاء من مقاومة الإنسولين، إذ تتطلب التحسينات الدائمة تغييرات مستمرة في الغذاء وتركيب الجسم.

- تقليل الالتهاب: السردين غني بأوميغا-3 التي تنظم الالتهاب، لكن ما إذا كانت التغيرات تترجم إلى انخفاض قابل للقياس خلال 72 ساعة فقط غير واضح.

- توفير كل العناصر الغذائية: توفر علبة السردين نحو 23 غراما من البروتين وأوميغا-3 وفيتاميني B12 وD والكالسيوم، وهي منخفضة الزئبق، لكنها تفتقر إلى الألياف وفيتامين C تقريبا، وقد يؤدي نقص الألياف إلى الإمساك، بينما قد يسبب الحرمان الشديد صداعا وإرهاقا ودوارا.

مخاطر صحية محتملة

حذر الخبراء من أن تناول أربع إلى ست علب يوميا قد يوفر كميات كبيرة من الصوديوم، ما يشكل خطرا على مرضى الضغط. أما أخطر المخاوف فتتعلق بتفاعل التقييد الشديد مع الأدوية والحالات الصحية:

- من يتناولون الإنسولين أو السلفونيل يوريا قد يتعرضون لنقص سكر الدم الخطير عند الانخفاض المفاجئ للكربوهيدرات.

- السردين غني بالبيورينات التي قد تثير نوبات النقرس، كما قد يحتاج مرضى الكلى إلى تقييد الفوسفور والصوديوم.

- يُنصح الحوامل والمرضعات والأطفال وناقصو الوزن وأصحاب الحالات الخطيرة بتجنب هذه الحمية دون إشراف طبي.

هل ينصح بها؟

يرى داغوستينو أن الصيام قد يكون وسيلة مفيدة لإحداث تغييرات أيضية قصيرة المدى، لكنه يعترف بعدم وجود تجارب سريرية اختبرته مباشرة أو أثبتت استمرار فوائده بعد ثلاثة أيام.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أنه يمكن الحصول على فوائد السردين دون إلغاء الأطعمة الأخرى، ويمكن إضافته إلى السلطات أو المعكرونة الكاملة أو الخبز المحمص أو تقديمه مع الخضراوات.