الفرق بين قراءات ضغط الدم

خبرني - أفاد البروفيسور أليكسي نيكيتين أخصائي أمراض القلب، أن الفرق بين الرقم العلوي والسفلي يسمى فرق ضغط النبض، ويساوي حوالي 40 ملم زئبق لدى البالغين، وعموما يكون بين 30 و50 ملم زئبق.

ووفقا له، يعكس الرقم الأول (العلوي) على مقياس ضغط الدم - الضغط الانقباضي، قوة ضخ القلب للدم إلى الشريان الأورطي أثناء الانقباض. أما الرقم الثاني فهو الضغط الانبساطي، الذي يظهر الضغط في الأوعية الدموية عندما يسترخي القلب، أي عندما يمتلئ بالدم قبل النبضة التالية. ومن المهم من المهم تحليل ليس فقط كل قيمة على حدة، ولكن أيضا الفرق بينهما.

ويقول: "يعتبر ضغط النبض مؤشرا أساسيا على مرونة الشرايين الكبيرة وقدرة جدار الأوعية الدموية على تنظيم موجات النبض. عندما يصبح هذا الفرق كبيرا جدا، فإنه غالبا ما يشير إلى فقدان الشرايين لمرونتها وتصلبها. ولهذا السبب، يميل ضغط النبض إلى الارتفاع مع التقدم في السن، حيث يفقد جدار الأوعية الدموية مرونته بشكل طبيعي مع مرور الوقت. وإذا ظهر فرق كبير لدى شاب، فقد يكون ذلك علامة على تصلب الشرايين المبكر، أو اضطرابات الغدد الصماء، أو أمراض صمامات القلب".

أما الفرق الضئيل جدا، فيشير غالبا إلى انخفاض في قوة انقباض القلب أو تسرع القلب الشديد، عندما لا يمتلئ القلب بالدم بشكل كامل بين النبضات.

ويقول: "يستدعي اختلاف مستوى ضغط الدم بين الذراعين اهتماما خاصا. ويعتبر هذا الاختلاف طبيعيا إذا كان طفيفا، ويتراوح عادة بين 5 و10 ملم زئبق لدى معظم الناس، نظرا لطبيعة الأوعية الدموية المتفرعة من الشريان الأورطي. ولكن، إذا تجاوز الفرق باستمرار 10-15 ملم زئبق عند تكرار القياسات، فيعتبر ذلك غير طبيعي. ويستدعي إجراء فحص أكثر دقة".

ووفقا له، إذا لاحظ الشخص أن ضغط النبض يتجاوز باستمرار 30-50 ملم زئبق، أو أن الفرق بين ضغط الدم في ذراعيه يتجاوز 10- 15 ملم زئبق، فلا داعي للقلق، ولكن من الضروري استشارة الطبيب المختص بشأنها لإجراء الفحص اللازم.