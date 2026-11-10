الوحدة تسرّع الشيخوخة وتزيد خطر الوفاة المبكرة

خبرني - ربطت دراسة نُشرت في مجلة Health Psychology بين الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية وتسارع الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الوفاة المبكرة.

شملت الدراسة 309746 شخصا بمتوسط ​​عمر 56 عاما، وخضعوا للمتابعة الصحية لمدة 14.4 عاما في المتوسط، واستخدم الباحثون استبيانات لتقييم مستوى الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، ثم قارنوا هذه المؤشرات بالعمر البيولوجي للمشاركين.

وأظهرت النتائج أن كلا من الشعور بالوحدة وقلة التواصل الاجتماعي يرتبطان بتسارع الشيخوخة البيولوجية، علاوة على ذلك، تزايدت الآثار السلبية الصحية بشكل تراكمي لدى الأشخاص الذين عانوا من الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية معا.

كما وجد الباحثون صلة بين الشعور بالوحدة ومتوسط ​​العمر المتوقع، فكل نقطة إضافية على مقياس العزلة الاجتماعية ارتبطت بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13.9%، بينما ارتبطت كل نقطة إضافية على مقياس الشعور بالوحدة بزيادة الخطر بنسبة 8.9%.

وكشف تحليل جيني إضافي أن الشعور بالوحدة قد يلعب دورا في تسريع الشيخوخة البيولوجية، علاوة على ذلك، ارتبط الانتظام في ارتياد النوادي أو الصالات الرياضية، فضلا عن المشاركة في الشعائر الدينية، بانخفاض خطر الشيخوخة المبكرة.

ويشير الباحثون إلى أن الشيخوخة البيولوجية قد تفسّر جزئيا العلاقة بين الوحدة وارتفاع معدل الوفيات.