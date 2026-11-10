التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمّر مسيرة فوق المنطقة الشرقية

خبرني - أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة فوق المنطقة الشرقية، في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضٍ سعودية.

جاء اعتراض المسيرة خلال ليلة شهدت نشاطا متزايدا من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السعودية، وسط تصاعد الأعمال القتالية بين المملكة وجماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية.

وتعرضت المنطقة الشرقية السعودية لهجمات متكررة من الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، وهي المنطقة التي تضم غالبية احتياطيات النفط والغاز في المملكة، إلى جانب المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء هجوم في تشرين الأول الماضي.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، أحدهما باليستي والآخر من نوع كروز، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا مبكرا للعاصمة قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، بعد إصدار تنبيهات لمدينتي أبها وخميس مشيط، قبل إعلان زوال الخطر عنهما.

وشهدت المناطق الجنوبية السعودية المحاذية لليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

وتصاعدت المواجهات بين الحوثيين والتحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عقب تقدم الحوثيين في أيلول الماضي باتجاه مضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية الاستراتيجية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.