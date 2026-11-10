الحلويات والمعجنات قد تسبب الشعور بالنعاس

خبرني - تشير الدكتورة أوليسيا سينيلنيكوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الشعور بالنعاس الخفيف بعد تناول الطعام لا يشير بالضرورة إلى وجود مرض.

ووفقا لها، قد يكون جزءا من إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي، حيث يشعر الكثيرون بانخفاض مؤقت في الطاقة في منتصف النهار. وبعد تناول الطعام، ينتقل الجسم إلى وضع الهضم والراحة، ما يخلق رغبة في الاسترخاء.

وتقول: "إن التفسير القائل بأن كل الدم يتجه إلى المعدة بعد تناول الطعام، وأن الدماغ يفتقر إلى الأكسجين، غير صحيح. لأنه لدى الشخص السليم، يبقى تدفق الدم إلى الدماغ عند المستوى المطلوب. ويرتبط النعاس بتفاعل معقد بين الجهاز العصبي، وهرمونات الجهاز الهضمي، وتكوين الطعام، ووقت اليوم، والحرمان الأولي من النوم".

ووفقا لها، قد يكون النعاس أكثر وضوحا بعد تناول وجبة دسمة، خاصة إذا كانت تحتوي على الكثير من الحلويات والمعجنات والخبز الأبيض وغيرها من الكربوهيدرات سريعة الهضم. وتقول: "تساهم هذه العوامل في تقلبات حادة في مستوى الغلوكوز والأنسولين. لأن الوجبات الدسمة والكبيرة تستغرق وقتا أطول للهضم، وقد تسبب ليس فقط الخمول، بل أيضا ثقلا في المعدة. كما أن الكحول يزيد من النعاس".

وتشير إلى أنه في بعض الأحيان يصبح تناول الطعام مجرد مؤشر على نقص النوم.

وتقول: "قد يعتقد الشخص أنه يحصل على قسط كاف من النوم، ولكنه في الواقع لا يحصل على الراحة الكافية بسبب الاستيقاظ المتكرر أو انقطاع النفس الانسدادي النومي. ويشير إلى هذا الاضطراب الشخير العالي، وتوقف التنفس، والصداع الصباحي، وجفاف الفم، والإرهاق طوال اليوم".

ووفقا لها، النعاس المستمر بعد تناول الطعام يمنع التشخيص الذاتي لمقاومة الأنسولين أو داء السكري.

وتقول: "يصبح الفحص ضروريا، خاصة إذا تزامنت الأعراض مع العطش الشديد، وكثرة التبول، وتشوش الرؤية، وبطء التئام الجروح الجلدية، أو تغيرات الوزن غير المبررة".

وتنصح الطبيبة للتخفيف من النعاس الشائع بعد الغداء، بتقليل حجم الوجبات، وعدم إهمال وجبة الإفطار، وتجنب الجوع الشديد.

وتقول: "يفضل أن تحتوي وجبة الطعام على البروتين والخضراوات أو مصادر أخرى للألياف، وكمية معتدلة من الكربوهيدرات المعقدة. كما أن المشي لفترة قصيرة بعد الغداء مفيد، بدلا من محاولة تنشيط الجسم بتناول عدة فناجين من القهوة أو مشروبات الطاقة".

وتوصي باستشارة الطبيب في حال الشعور برغبة شديدة في النوم بعد كل وجبة، أو إذا استمرت هذه الحالة لأسابيع، أو إذا أثرت على العمل، أو إذا صاحبتها أعراض أخرى.