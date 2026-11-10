الأردن.. أجواء باردة نسبيا الثلاثاء وتحذير من الغبار في مناطق البادية

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا، الثلاثاء، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 19 و7 درجات مئوية، وفي غرب عمّان بين 16 و6 درجات، وفي المرتفعات الشمالية بين 14 و5 درجات، ومرتفعات الشراة بين 16 و6 درجات.

وتسجل درجات الحرارة في مناطق البادية 23 و7 درجات، وفي السهول 21 و6 درجات، وفي الأغوار الشمالية 28 و12 درجة، والأغوار الوسطى 27 و14 درجة، والأغوار الجنوبية 30 و16 درجة، فيما تبلغ درجات الحرارة في البحر الميت 29 درجة للعظمى و15 للصغرى، وفي خليج العقبة 26 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

ويبقى الطقس الأربعاء باردا نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة ووسطها، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وليلا، تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ الخميس ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة، ويصبح الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وخلال الليل، يعود الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

ويستمر الطقس الجمعة لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وليلا، يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.