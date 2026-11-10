روسيا وأوكرانيا تستأنفان مفاوضاتهما اليوم في أبوظبي

خبرني - تستأنف موسكو وكييف اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء مفاوضاتهما في أبوظبي برعاية أمريكية، بعد انقطاع تجاوز ثمانية أشهر، وسط آمال محدودة بإمكان إحراز تقدم نحو تسوية دبلوماسية للنزاع.

ويتوجّه كذلك ممثلون للدول الأوروبية التي تسعى لأن يكون لها دور في المفاوضات إلى الإمارات حيث يعقدون محادثات منفصلة مع الوفدين الأوكراني والأمريكي.

وعُقدت جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف في شباط/فبراير، من دون أن تفضي الى نتائج جوهرية، وتوقفت الاتصالات كلياً بعد اندلاع الحرب في المنطقة العربية في شباط/فبراير، مع شن ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

واستهل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مساعي استئناف المفاوضات عبر زيارتهما موسكو في سبتمبر/أيلول، ثم كييف في أول زيارة من نوعها، ويترأسان الوفد الأمريكي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما "لناحية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب"، من أجل "الدفع نحو حلول ملموسة وإعطاء زخم للمرحلة المقبلة من المفاوضات".

وتوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجّه انتقادات عدة الى كييف خلال الأسابيع الماضية، التوصّل إلى اتفاق "كبير جداً" مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل "أوروبا بأكملها"، ما أثار مخاوف من تقارب أمريكي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تُضطر كييف لقبول شروط غير مؤاتية في أي تسوية، أو أن تقدّم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن كييف "لا تنتظر أموراً محددة" من المحادثات، وأضاف: "سنرى كيف ستتطور الأمور" على الأرض.

على غرار جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، يرأس الوفد الأوكراني رستم عمروف بينما يقود الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

ويعقد الوفد الأوكراني على هامش المحادثات "اجتماعات تنسيقية منفصلة" مع شركائه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمملكة المتحدة، وفق ما أفاد عمروف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، فيما لم يجرِ معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة، أو لم يجروا أي اتصالات على الإطلاق، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ العام 2022.

وتبدو مواقف الطرفين متباعدة للغاية حيث تطالب موسكو بتحديد جديد لـ"الهيكلية الأمنية الأوروبية" وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك (شرق).

وترفض كييف من جهتها الانسحاب من تلك المنطقة المحصنة التي كلفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في العام 2014، وما تبع ذلك من غزو روسي واسع النطاق بدءا من العام 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شن هجمات ضدها مجدداً، فيما يعارض الكرملين نشر أي قوت حفظ سلام أوروبية.

وشددت فون دير لاين الاثنين على أن "أي نقاش جدي في البنية الأمنية الأوروبية لا يمكن إجراؤه قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ويجب أن يحصل في إطار ملائم خصوصاً مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

في الميدان، وبموازاة قصفها المستمر لأوكرانيا، تستهدف روسيا مجدداً منذ أكثر من شهر البنية التحتية للطاقة، ما يثير الخشية من شتاء قاس جديد يعاني خلاله ملايين الأوكرانيين انقطاع في التيار الكهربائي والتدفئة والمياه الجارية.

وإلى جانب انتقادات حادة كالها لنظيره الأوكراني في مناسبات عدة، تقرب ترامب أكثر من موسكو، وأعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول اتفاقاً مع الكرملين لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية، رغم العقوبات الغربية، ما أثار استياء كييف.