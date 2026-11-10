فرنسا تتهم إيران باختراق أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى

خبرني - اتهمت فرنسا إيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية أدّت إلى رفع درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات في متاجر السوبرماركت.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحرس الثوري الإيراني نفّذ الهجوم.

ووصف الهجوم بأنه "غير مسبوق من حيث حجمه ومستوى عدوانيته". لافتاً إلى أن فرنسا "ستفرض عقوبات على المستوى الأوروبي على جميع المسؤولين عن هذا الهجوم".

وأدّى الهجوم الإلكتروني، الذي وقع الشهر الماضي، إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات والمجمّدات في مئات متاجر السوبرماركت في أنحاء فرنسا، ما تسبّب في تلف أغذية طازجة ومجمّدة تُقدَّر قيمتها بملايين اليوروهات.

وفي الأسبوع الماضي، تضرّرت أيضاً عشرات متاجر السوبرماركت في سبع دول أوروبية أخرى، جرّاء هجوم إلكتروني استهدف الثلاجات والمجمّدات. ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الهجمات مترابطة.

ولم تردّ إيران حتى الآن على اتهامات بارو.

وفي تطوّر منفصل الاثنين، أعلنت المدعية العامة في باريس فتح تحقيق بحق رئيس وحدة للهجمات الإلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ونائبيه.

وقالت المدعية العامة، لور بيكو، إن الوحدة تُدعى "شهيد كاوه"، وإنها مرتبطة بالمركز الإلكتروني والسيبراني التابع للحرس الثوري.

وتمكن قراصنة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، من السيطرة على البرنامج الذي ينظّم درجات حرارة، وحدات التبريد المستخدمة في العديد من متاجر السوبرماركت الفرنسية.

وطال الهجوم أكثر من 100 متجر تابع لسلسلة "كوبيراتيف يو" إلى جانب 180 متجراً تابعاً لسلسلة "إنترمارشيه" وعلامتها التجارية "نيتو".

وبحسب تقارير، ارتفعت درجات حرارة الثلاجات في بعض المتاجر إلى 50 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) خلال الليل.