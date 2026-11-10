كوخ البطولة وخطاب الاسترزاق

تعود بي الذاكرة إلى تسعينيات القرن الماضي، داخل غرفة المراقبة في مبنى التلفزيون الأردني، حين حضر المغفور له الملك الحسين بن طلال لإجراء مقابلة تلفزيونية.

كان الراحل الكبير يمتلك حساسية إعلامية مرهفة، وفطنة سياسية تجعله يلتقط خيط الرسالة الموجهة للجمهور قبل أن تنطق.

وما إن بدأ اللقاء حتى استشعر -رحمه الله- خللا مهنيا في إدارة الحوار، فلمسنا انزعاجه عبر الشاشات، ليقطع ذلك التوتر بسؤاله المباشر والعفوي: "وين هاني؟"، قاصدا السؤال عن الزميل الدكتور هاني البدري، مقدم برنامج "ستون دقيقة" آنذاك .

لم يكن التلفزيون يومها فقيرا بالكفاءات، بل كان يزخر بقامات يصعب تكرارها، خرج منها وزراء، وأكفأ من وزراء، غير أن إدارة المؤسسة كانت تدرك أن للإعلام مهابة، وأن لكل نازلة رجالها الذين يفقهون أبعادها.

لا أدري كيف حضر إلى ذهني هذا المشهد وأنا أتابع مذيعة على قناة محلية خاصة تتصدى للحديث عن الاعتداء الإرهابي الغادر الذي طال أحد أفراد الأمن العام، الشهيد جواد السلايطة رحمه الله.

استمعت إليها وهي تحاول عصر مشاعرها لإبداء مشاعر " الانزعاج "، لتخرج علينا بتوصيف يختزل وقفة الشهيد بأنه كان هناك "يسترزق"! ..

فيبدو أن المذيعة تعتقد أن الكوخ المعدني الذي يقف فيه رجل الأمن هو كشك لبيع القهوة السريعة للمارة، أو دكان صغير لتوزيع الأمان بالتجزئة على قارعة الطريق.

ولعل مهنة هذه المذيعة التي يفترض أنها تقوم على المعرفة قد شغلتها عن إدراك وظيفة الدولة ومعنى السيادة، فخرجت على الناس بحصيلة صفرية من البحث والتحضير والوعي الوطني، تحوم حول الحدث بمشاهدات مبتورة ومشاعر مستعارة بدىٰ انها لا تملكها ، وكان الحدث وقع في بلد اخر .

إن هذا الانزلاق ليس سوى تفصيل صغير في لوحة أوسع من التسطيح الذي يغزو أثيرنا الفضائي والرقمي عند كل منعطف وطني...

فخلال الأسابيع الماضية تحولت فاجعتا حمود والصويفية إلى ساحة للتجريب العفوي في فضائنا العام، ما بين كتابات ركيكة، ومساهمات فنية تخرج عن المألوف، وإسقاطات تتذاكى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتنتج في محصلتها خطابا اجتماعيا بكائيا هزيلا، يورث الانهزامية ولا يشد من أزر الوطن أو يقوي عزيمته.

لا أود هنا أن أعلق الجرس في عنق المذيعة وحدها، فقد أخطأت الهدف عن جهل لا عن قصد وهي "تسترزق" على شاشة محلية، لكن السؤال الحقيقي يوجه إلى القائمين على المحطات الفضائية..

فلا ينبغي لأي شاشة تلفزيونية او افتراضية في لحظات الأزمات ، ان تستخدم كمنبر للتدريب أو ملء الهواء، لأنها تمثل واجهة تعبر عن موقف الصرح الإعلامي ووزنه، ولأن المسؤولية تقتضي الانتقاء المناسب للكفاءات التي تمتلك الحصافة والعمق للحديث في القضايا ذات البعد الوطني، تماما كما تفعل مدرسة التلفزيون الأردني وقناة المملكة حاليا حين تختار الإعلامي المناسب في الموقف المناسب.

لقد كان جواد السلايطة -رحمه الله- بالفعل يطلب رزقه يوم ارتدى الشرف العسكري وانتسب إلى جهاز الأمن العام، وفي اللحظة التي تلقى فيها طعنة الغدر..

لم يكن يفاوض على رزق، بل كان يطلب الشهادة، حين قبض بيده النازفة على سلاحه لئلا يسقط في يد الغادر، فيرتد رصاصة تؤذيك أنت، أيتها المذيعة المثقفة، وتؤذي الوطن الذي تقفين على أحد منابره.

فعلا سيدي ابا عبد الله ، رحمك الله ، "وين هاني ؟ " و أين أمثال هاني في صدارة مشهدنا الاعلامي الوطني ؟