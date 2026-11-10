اسطورة ريال مدريد مدربا لريال أوفييدو

خبرني - عُيّن نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس مدربا لنادي ريال أوفييدو، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بموجب عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028، وفقا لما أعلنه النادي، الاثنين.

وقال النادي في بيان رسمي: "توصل ريال أوفييدو إلى اتفاق مع راؤول لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول حتى يونيو/حزيران 2028".

وجاء تعيين راؤول عقب إقالة المدرب خوليان كاليرو، الاثنين، في ظل احتلال الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب، بعدما هبط من دوري الدرجة الأولى "لا ليغا" في الموسم الماضي.

وفي أول تصريح له عقب توليه المهمة، قال راؤول، في مقطع فيديو نشره النادي عبر حساباته على منصة "إكس": "طريقتي في فهم كرة القدم تقوم على احترام إمكانات اللاعبين ومواهبهم، مع مطالبتهم ببذل مجهود دون شروط".

وأضاف: "يتعين على الفريق القتال من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية من أجل تحقيق الفوز، حتى يشعر المشجعون بالفخر بأدائه".

ويبلغ راؤول من العمر 49 عاما، وسبق له الإشراف على تدريب فريق ريال مدريد الرديف بين عامي 2019 و2025.

وفي مسيرته كلاعب، يُعد راؤول من أبرز أساطير النادي الملكي، بعدما تُوج معه بستة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس الأمريكي.

كما مثّل راؤول المنتخب الإسباني في 102 مباراة دولية، سجل خلالها 44 هدفا بقميص "لا روخا".