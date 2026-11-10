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مفاجأة زيدان.. لاعب من الدرجة الثانية ينضم لمنتخب فرنسا

  • 10 نوفمبر 2026
  • 03:42
مفاجأة زيدان لاعب من الدرجة الثانية ينضم لمنتخب فرنسا
سايل كومبيدي يسار اسم جديد في منتخب فرنسا

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