فيفا يتفقد كامب نو .. برشلونة ومدريد ينافسان الدار البيضاء على نهائي مونديال 2030

خبرني - تفقد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني، لتقييم جاهزيته لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، وسط مساعٍ من السلطات الكتالونية لإقامة المباراة النهائية على الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الزيارة جاءت ضمن جولة يجريها وفد فيفا على الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، التي تنظمها إسبانيا والمغرب والبرتغال بصورة مشتركة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، رافق أعضاء من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة الوفد الدولي خلال تفقد الملعب، الذي لا تزال أعمال تجديده مستمرة.

وشملت التقييمات مرافق الملعب والبنية التحتية للمدينة، بما فيها وسائل النقل والفنادق وملاعب التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد، غدا الثلاثاء، ملعب "آر سي دي إي" التابع لنادي إسبانيول، الذي يسعى بدوره لاستضافة مباريات من البطولة.

"كامب نو" ينافس "بيرنابيو" و"الحسن الثاني" على النهائي

أكد بيرني ألفاريز، وزير الرياضة في حكومة كتالونيا، أن السلطات المحلية تعمل بالتعاون مع بلدية برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة، للحصول على حق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وقال ألفاريز، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نعتقد أنها فرصة لتقديم برشلونة وكتالونيا للعالم، وإظهار قدرتنا التنظيمية على استضافة أحداث رياضية دولية كبرى".

وكان جاومي كولبوني، رئيس بلدية برشلونة، قد أعلن الأسبوع الماضي دعم استضافة النهائي في ملعب "كامب نو"، الذي يخضع لأعمال تطوير واسعة.

وينافس "كامب نو" نظيره "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد، وملعب "الحسن الثاني" الجاري تشييده قرب مدينة الدار البيضاء المغربية، على استضافة المباراة النهائية.

ووفقا لصحيفة "آس"، تعد الملاعب الثلاثة من أبرز المرشحين لاحتضان النهائي، بينما يواصل فيفا تقييم المنشآت والمدن المقترحة قبل حسم اختياراته.

وكان فيفا قد بدأ جولته الحالية في إسبانيا بزيارة مدينتي سان سيباستيان وبلباو، على أن تشمل عمليات التفقد مدنا وملاعب أخرى في الدول المنظمة.

ويستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال 101 مباراة في كأس العالم 2030، فيما تقام 3 مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى للبطولة في أوروغواي عام 1930.