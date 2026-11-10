رفض نقل الدم بسبب معتقداته الدينية فمات.. ومفارقة صادمة بعد 23 يوما

خبرني - كان إسحاق فالديز (26 عاما) في مكتبة بولاية تكساس الأمريكية، عندما أصابته نوبة صرع أفقدته الوعي، فسقط وارتطم رأسه بالأرض. نُقل الشاب إلى المستشفى، حيث تبين أنه أُصيب بنزيف في الدماغ، لكن علاجه واجه عقبة غير متوقعة.

وكان إسحاق من أتباع جماعة "شهود يهوه"، وهي جماعة دينية مسيحية نشأت في الولايات المتحدة، ولها معتقدات خاصة بشأن نقل الدم. وكان يحمل بطاقة طبية توضح رفضه تلقيه، التزاما بتعاليم الجماعة.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لم يُجرَ له في البداية تدخل لتصريف السوائل من الدماغ بسبب موقفه من نقل الدم. وبعدما استعاد وعيه وتمكن من التحدث إلى أسرته، أكد تمسكه بقراره، لكن حالته تدهورت لاحقا ودخل في غيبوبة.

عندها أبلغ جراح الأعصاب الأسرة بأن التدخل الجراحي العاجل الذي قد ينقذ حياته يتطلب نقل الدم. فوجدت الأسرة نفسها أمام قرار قاسٍ، لكنها اختارت احترام رغبة إسحاق التي عبّر عنها قبل فقدانه الوعي، ولم توافق على العملية. وفي 26 أغسطس/آب 2026، تُوفي الشاب بعد إيقاف أجهزة دعم الحياة.

"كان من الممكن أن يظل حيا"

كان توأمه جاكوب قد غادر جماعة "شهود يهوه" التي نشأ فيها، لكنه لم يتقبل أن يفقد شقيقه في ظل تعاليم يرى أنها حرمته من فرصة للعلاج.

وفي حديثه لـ"بي بي سي"، قال إنه يعتقد أن إسحاق ربما كان لا يزال على قيد الحياة لو راجعت قيادة الجماعة موقفها في وقت أبكر، متسائلا عن سبب تأخرها، ومطالبا إياها باعتذار للعائلات التي فقدت أفرادا بسبب رفض نقل الدم.

قرار بعد 23 يوما

في 18 سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت الهيئة الحاكمة لجماعة "شهود يهوه" تعديلا يسمح لكل تابع باتخاذ قرار شخصي بشأن قبول المكونات الأربعة الرئيسية لدم المتبرعين: كريات الدم الحمراء، وكريات الدم البيضاء، والبلازما، والصفائح الدموية.

وبذلك أصبح قبول هذه المكونات أو رفضها متروكا لقناعة كل فرد وضميره، كما بات بإمكان الأتباع اتخاذ قرار بشأن التبرع بالدم بغرض استخدام مكوناته أو مشتقاته في علاج الآخرين.

لكن التعديل لم يُلغِ الحظر على نقل الدم الكامل، إذ أكدت الجماعة استمرار رفضها تلقي الدم الكامل من متبرع، أو التبرع به لاستخدامه في عمليات النقل التقليدية.

وكانت الجماعة قد أجرت تعديلا سابقا في مارس/آذار 2026، سمحت بموجبه للأتباع باتخاذ قرارات شخصية بشأن سحب دمائهم وتخزينها لاستخدامها لاحقا في إجراءاتهم الطبية.

لماذا كان نقل الدم مرفوضا؟

تستند تعاليم "شهود يهوه" إلى تفسير نصوص من الكتاب المقدس، تدعو إلى الامتناع عن الدم. وتفسر الجماعة هذه الدعوة على أنها تشمل نقل الدم عبر الإجراءات الطبية، وليس تناوله عن طريق الغذاء فحسب.

ولهذا السبب، رفض أتباعها لعقود تلقي الدم الكامل ومكوناته الرئيسية، بينما تركت بعض مشتقاته لقرار الفرد. وتقول الجماعة إن النصوص الدينية لا تتناول بصورة مباشرة المكونات الطبية المنفصلة، ولذلك قررت ترك قبولها أو رفضها للضمير الشخصي لكل تابع.

ولا يمكن الجزم بأن التعديل كان سيغيّر قرار إسحاق الشخصي، أو أن المكونات التي أصبح قبولها خيارا فرديا كانت كافية للعملية التي احتاج إليها. لكن وفاته قبل إعلان التعديل بـ23 يوما، تضع المفارقة الزمنية في قلب القصة، وتعيد طرح الأسئلة حول أثر المعتقدات الدينية في القرارات الطبية المصيرية.