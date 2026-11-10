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بعد تأجيل كأس آسيا .. اصدار جدول 4 جولات من الدوري الأردني

  • 10 نوفمبر 2026
  • 01:42
بعد تأجيل كأس آسيا اصدار جدول 4 جولات من الدوري الأردني

خبرني  -  اصدار اتحاد الكرة جدول مواعيد وأماكن إقامة مباريات الأسابيع من العاشر وحتى الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم الحالي.
وراعى جدول المباريات، تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 لتنطلق في كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل، بالإضافة إلى مشاركة فريقي الحسين والفيصلي ببطولة دوري أبطال آسيا 2
ويتصدر الفيصلي والرمثا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه الوحدات بـ14 نقطة، ثم الحسين بـ12 نقطة، والبقعة بـ11 نقطة، والجزيرة بـ10 نقاط، والسلط والعربي بـ8 نقاط، وشباب الأردن بـ7 نقاط، ودوقرة أخيراً بـ5 نقاط.
وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI بمشاركة عشرة أندية، وبنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط مع اختتام المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

بعد تأجيل كأس آسيا .. اصدار جدول 4 جولات من الدوري الأردني
بعد تأجيل كأس آسيا .. اصدار جدول 4 جولات من الدوري الأردني

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