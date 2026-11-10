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الاتحاد الأردني يحسم الجدل حول عودة حسام حسن

  • 10 نوفمبر 2026
  • 01:10
الاتحاد الأردني يحسم الجدل حول عودة حسام حسن

خبرني  - نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم حقيقة الأخبار المتداولة ، التي تتحدث عن تولي المدرب حسام حسن مهام القيادة الفنية لمنتخب النشامى .

و كشف نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، ، أن ما تم تداوله اليوم عبر مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة، وأن الاتحاد يضع ثقته وإمكاناته بتصرف الكابتن بادو الزاكي، المدير الفني للمنتخب الأردني.

وكانت بعض المواقع الإخبارية المصرية والعربية ذكرت بعد ظهر اليوم أن حسام حسن أصبح مدربا للمنتخب الأردني.

وسبق لحسام حسن أن قاد منتخب النشامى عام 2013، وقاده لبلوغ الملحق العالمي من تصفيات كأس العالم، لكنه تخلى عن منصبه بعدما تمت دعوته لقيادة فريق الزمالك عام 2014.

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