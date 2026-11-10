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العثور على جثمان الأردني البلوي في الجانب الفلسطيني للبحر الميت

  • 10 نوفمبر 2026
  • 01:00
العثور على جثمان الأردني البلوي في الجانب الفلسطيني للبحر الميت
المرحوم حماد البلوي

خبرني - أعلنت أسرة الشاب الأربعيني حماد البلوي العثور على جثمانه في الجانب الفلسطيني من البحر الميت، بعد أن جرفته السيول في منطقة سويمة قبل نحو أسبوعين، خلال محاولته إبعاد الأغنام التي كان يرعاها عن مجرى السيل.

وبينت الأسرة أن فحوصات الحمض النووي (DNA) التي أجراها الجانب الفلسطيني أثبتت أن الجثمان الذي عُثر عليه على الشاطئ يعود إلى ابنهم حماد.

وأوضحت الأسرة أنها تنتظر استكمال إجراءات استلام جثمانه من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن بعض أقاربه في الضفة يتابعون هذه الإجراءات تمهيدًا لنقله ودفنه في الأردن.

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