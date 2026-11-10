ما قصة (قانون الشاورما) الذي وضعه عبدول السيد؟

خبرني - يتمتع السيناتور الأمريكي المنتخب حديثا عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد المعروف بـ"عبدول"، بتأثير استثنائي متصاعد على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ فبعد أن أشعل تفاعلا واسعا بتوجيه كلمة "حبيبي" لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لتصبح إحدى أعلى الكلمات تداولا عاد السيد ليثير نقاشا جديدا ومفتوحا مع متابعيه حول ما أسماه ساخرا "قانون الشاورما".

وبدأت القصة قبل نحو أسبوع من حسم نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، عندما واجه السيد -وهو أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة يصل إلى مجلس الشيوخ- حملات تشويه وإشاعات "إسلاموفوبية" من منافسيه تزعم أنه سيسعى لتطبيق "الشريعة الإسلامية" إذا فاز بدلا من الدستور الأمريكي.

وبدلا من اتخاذ موقف دفاعي تقليدي، لجأ السيد إلى الفكاهة، قائلا بسخرية إنه لا يدعم تطبيق الشريعة بل يدعم "قانون الشاورما".

وأرسى السيد قاعدة صارمة لهذا القانون المازح أمام جمهوره إذ قال: "الشاورما الأصيلة يجب ألا تحتوي أبدا على الخس. إذا حصلت على شاورما ووجدت فيها خسا، فهي ليست شاورما، إنها مجرد شطيرة، ولقد كذب عليك أحدهم".

وأضاف مازحا: "إذا كنت تريد أفضل شاورما في حياتك، فعليك بمطعم شاورما عمو سامي".

التأثير الرقمي للسيناتور المنتخب سرعان ما تُرجم إلى واقع ملموس؛ إذ أعلنت إدارة مطعم في مدينة وارن بمنطقة "مترو ديترويت" أن المطعم يشهد إقبالا كثيفا فاق المعتاد بشكل ملحوظ منذ فوز السيد يوم الثلاثاء، وذلك بفضل إشادته به خلال حملته الانتخابية.

وعقب إعلان فوزه، عاد السيد ليؤكد لمتابعيه عبر منصات التواصل ضرورة الالتزام بقاعدته الطريفة، مغردا: "يجب احترام قانون الشاورما".

سرعان ما تحول "قانون الشاورما" إلى ساحة نقاش ثقافي وتفاعلي بين السيد ومتابعيه حول أصول تحضير الشاورما.

فقد انتقد أحد المتابعين توصية السيد قائلا: "سأكون صريحا معك، أنت لا تعرف شيئا عن الشاورما. هذا المطعم لا يقدم شاورما تقليدية، بل شطيرة دجاج، الشاورما الحقيقية تتكون من الدجاج، والمخلل، وصلصة الثوم، وربما عصير الرمان، والتوابل التي يستخدمونها هناك تغير الطعم الأصيل".

ولم يتجاهل السيد هذا التعليق، بل دخل في نقاش تفاعلي موضحا التنوع الثقافي للطبق قائلا: "ما تتحدث عنه هو الشاورما السورية الكلاسيكية، لكن هناك اختلافات فلسطينية ولبنانية تتميز بتنوع في نوع الخبز، والإضافات، والتوابل".

هذا التفاعل المستمر لم يسلط الضوء فقط على ثقافة الطعام العربي في أمريكا، بل أبرز قدرة السيد على حشد أنصاره والتأثير المباشر في محيطه.

وهو ما لخصه أحد المتابعين في تعليقه على الازدحام الذي شهده المطعم المذكور بقوله: "لقد كان المطعم مزدحما بالفعل في العادة، فتخيل كيف أصبح الوضع الآن!".