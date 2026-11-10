ترمب : قطر والسعودية تفضلان حلا سلميا مع إيران وواشنطن مستعدة للضربات العسكرية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الاثنين، إن قطر والسعودية تفضلان التوصل إلى حل سلمي للصراع مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية إذا لزم الأمر، لكنه أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذا القرار.

وأضاف ترمب ، في مقابلة هاتفية مقتضبة مع وكالة رويترز، عقب لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن واشنطن مستعدة لتنفيذ ضربات عسكرية في أي وقت، معربا عن رضاه عن الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وقال ترمب : "سنرى إلى أين ستؤول الأمور. أنا مستعد".

وبدأ ترمب ورئيس الوزراء القطري، الاثنين، اجتماعا في البيت الأبيض لبحث تطورات الملف الإيراني، في وقت تؤدي فيه الدوحة دورا محوريا في الوساطة بين واشنطن وطهران، من خلال نقل المقترحات وتسهيل الاتصالات غير المباشرة سعيا لتقريب وجهات النظر بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط إنهاء الصراع.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء القطري يسعى إلى إقناع ترمب بمنح الجهود الدبلوماسية مزيدا من الوقت، لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى تسوية مع إيران.

وأشار الموقع إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس شارك خلال الأسبوعين الماضيين في المحادثات غير المباشرة مع طهران، وأجرى اتصالات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري في إطار جهود الوساطة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إن المفاوضات مع إيران لم تحقق سوى تقدم محدود، معربا عن عدم رؤيته مؤشرات على انفراج وشيك.

وأوضح روبيو، قبيل توجهه إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أن ترمب يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه وصف المطالب الإيرانية بأنها "غير مقبولة"، معتبرا أن بعضها "مشين وسخيف وغير واقعي على الإطلاق".

وكان ترمب قد قال، الأحد، إن احتمال إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران سيكون مستبعدا إلى حد كبير إذا أحرزت المفاوضات تقدما وأفضت إلى اتفاق قوي، محذرا في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة حددت أهدافا إضافية في البنية التحتية الإيرانية في حال استئناف العمليات العسكرية.