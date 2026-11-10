الدولار يتراجع مع انحسار مخاوف التصعيد في إيران

خبرني - تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تصعيد الحرب في إيران، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول ذات المخاطر، بالتزامن مع تعافي الأسهم الأميركية بعد موجة بيع شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

وتحسنت معنويات الأسواق عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، التي استبعد فيها إلى حد كبير شن هجمات جديدة على إيران ما دامت الجهود الدبلوماسية مستمرة، فيما التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، في إطار تسارع المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.47% إلى 101.75 نقطة، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.64% إلى 1.1213 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.60% إلى 1.34290 دولار.

كما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.41% إلى 157.89 ين، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.95% إلى 0.6922 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.54% إلى 0.56301 دولار.

انعكس تحسن المعنويات على الأصول الأخرى، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6% لتغلق عند 92.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، بقيادة مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا، عقب موجة بيع حادة الأسبوع الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "إيبوري" إنريكي دياز-ألفاريز إن مراكز المستثمرين التي تتضمن رهانات كبيرة على ارتفاع الدولار تجعل من الصعب تحقيق مزيد من المكاسب للعملة الأميركية، مرجحا تعافي اليورو على المدى المتوسط.

وأشار دياز-ألفاريز إلى أن الأسواق قد تقلل من تأثير انتخابات التجديد النصفي الأميركية على الاقتصاد، في ظل الدور المحوري لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، واحتمال تأثرها بالتغيرات السياسية.

وفي المقابل، قال محللو بنك "سكوتيا" إن تركيز المستثمرين لا يزال منصبا على تراجع التداولات في قطاع التكنولوجيا الأميركي، إلى جانب التحديات التي تواجه شركات كبرى في القطاع.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفق استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تسعر احتمالا بنسبة 82% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 كانون الأول، مقارنة بمستويات أقل قبل أسبوع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.07 نقطة أساس إلى 4.87%.