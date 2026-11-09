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  • بلدية إربد تحيل عطاء تأهيل طريق المغير بكلفة 939.5 ألف دينار

بلدية إربد تحيل عطاء تأهيل طريق المغير بكلفة 939.5 ألف دينار

  • 09 نوفمبر 2026
  • 23:57
بلدية إربد تحيل عطاء تأهيل طريق المغير بكلفة 9395 ألف دينار

خبرني - وقع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، وشركة الرجوب، اتفاقية إحالة عطاء تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطريق المعروف باسم "طريق المغير"، بقيمة إجمالية بلغت نحو 939,550 دينارا.

وقالت مساعدة رئيس البلدية للشؤون الهندسية، المهندسة تهاني هزايمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العطاء يتضمن إعادة تأهيل الطريق بالكامل، بطول 3 كيلومترات، من خلال إنشاء طبقات إنشائية جديدة وتعبيده بالخلطة الإسفلتية الساخنة، وتطويره ليصبح مكوّناً من مسربين في كل اتجاه، إضافة إلى تعبيد الطريق الواصل بينه وبين منطقة حكما، بطول نحو 1.5 كيلومتر.

وأضافت الهزايمة أن البلدية نفذت، قبل طرح العطاء، أعمال توسعة للطريق وإزالة جميع العوائق منه، إلى جانب نقل أعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي، بالتعاون مع شركة كهرباء إربد، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل الكلف المالية.

من جهتها، أوضحت مديرة العطاءات والتحققات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، أن الاتفاقية جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإحالة العطاء، مشيرة إلى حصوله على مصادقة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وفق الأصول المتبعة.

وبيّنت حداد أن مدة تنفيذ العطاء تبلغ 120 يوماً تقويمياً، اعتباراً من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.

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